Connettività senza confini anche in vacanza, in camper come in barca

Che ci si trovi in un remoto campeggio o in navigazione in mezzo al mare, la connettività è essenziale per un'esperienza di viaggio ottimale. Le soluzioni di Teltonika e Peplink rivoluzionano il concetto di connettività mobile, offrendo accesso a internet ad alta velocità e affidabile attraverso dispositivi progettati per affrontare le sfide dei viaggi in luoghi isolati.



Connettività in movimento nei Camper

Viaggiare in camper offre la libertà di esplorare luoghi remoti senza sacrificare il comfort di casa, inclusa una connessione internet affidabile. Avere una connessione Internet stabile in un camper presenta sfide notevoli, come la necessità di un segnale cellulare forte e senza interruzioni di servizio, specialmente in aree meno accessibili o in movimento tra diverse località. Inoltre il dispositivo deve anche essere robusto per resistere alle condizioni ambientali estreme come vibrazioni, polvere e variazioni di temperatura.

Il RUTX50 è un router 5G che gestisce due SIM e si distingue per la sua capacità di fornire connettività ad alta velocità fino a 3,3 Gbps e Wi-Fi 5 con una trasmissione dati fino a 867 Mbps. Questo router è equipaggiato con cinque porte Ethernet per dispositivi che richiedono bassa latenza, come le console di gioco. Progettato per l'uso in ambienti difficili, il RUTX50 opera efficacemente anche in condizioni di temperature estreme da -40 °C a 75 °C. lL dispositivo funziona con RutOS, il sistema operativo di Teltonika che offre configurazioni flessibili e funzionalità come il riavvio automatico, il monitoraggio dell’utilizzo dei dati, e le opzioni avanzate per la gestione delle SIM.

Per potenziare ulteriormente la connettività, l'installazione delle antenne Peplink Slim 22G e 40G assicura una ricezione del segnale ottimale. Queste antenne sono compatibili con le ultime tecnologie LTE e 5G e supportano un ampio spettro di frequenze (600-6000 MHz), garantendo una copertura estesa e un segnale affidabile in qualsiasi condizione di viaggio.

Navigazione connessa: soluzioni su misura per le esigenze in mare



Navigare in acque aperte comporta sfide uniche per la connettività, come l'instabilità del segnale e i costi elevati delle soluzioni satellitari tradizionali. Peplink supera queste difficoltà attraverso soluzioni innovative che combinano diverse tecnologie di connessione per garantire una comunicazione senza interruzioni. Grazie alla capacità di combinare connessioni cellulari, Wi-Fi e satellitari, Peplink assicura che gli yacht rimangano sempre collegati, migliorando la gestione delle risorse e la sicurezza a bordo. Le tecnologie avanzate di Peplink permettono una riduzione dei costi e una maggiore flessibilità, adattandosi alle varie esigenze marittime con soluzioni personalizzabili.

La connettività marittima di Peplink, già forte dall'uso combinato di connessioni cellulari, Wi-Fi e satellitari, è ulteriormente potenziata dalla compatibilità con le antenne Poynting a banda larga. Queste antenne supportano 3G, 4G, 5G, LTE e Wi-Fi, permettendo a Peplink di personalizzare ogni soluzione in base alle specifiche esigenze dei clienti. Tale integrazione assicura una copertura ottimale e un segnale stabile in qualsiasi ambiente marittimo, migliorando la qualità della connessione e l'efficienza delle comunicazioni a bordo.

Le soluzioni innovative di Teltonika e Peplink trasformano l’esperienza di viaggio, assicurando connettività ovunque ci si trovi. Per esplorare ulteriormente le potenzialità di queste tecnologie, è possibile rivolgersi ad Aikom Technology, che assicura assistenza qualificata e supporto personalizzato per ogni progetto.

