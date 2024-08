Apple: i servizi fanno segnare nuovi record assoluti

Apple ha presentato i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2024, che si è chiuso il 29 giugno 2024. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 85,8 miliardi di dollari, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,40 dollari, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente.

“Oggi Apple annuncia un nuovo record in termini di fatturato per il trimestre di giugno pari a 85,8 miliardi di dollari, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Durante il trimestre, in occasione della Worldwide Developers Conference, siamo stati entusiasti di annunciare incredibili aggiornamenti alle nostre piattaforme software, tra cui Apple Intelligence, un innovativo sistema di intelligenza personale che mette nel cuore di iPhone, iPad e Mac modelli AI generativi potenti e privati. Non vediamo l’ora di condividere questi strumenti con ogni utente, nel frattempo continuiamo a investire significativamente nelle innovazioni che arricchiranno la vita dei nostri clienti, lasciandoci guidare dai nostri valori.”

“Durante il trimestre, le nostre performance aziendali record hanno generato una crescita dell’utile per azione dell’11% e un flusso di cassa operativo di quasi 29 miliardi di dollari, consentendoci di restituire quasi 32 miliardi di dollari ai nostri azionisti”, ha detto Luca Maestri, CFO di Apple. “Siamo molto felici di annunciare anche che la nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un massimo storico in tutti i segmenti geografici, grazie a livelli molto elevati di soddisfazione e fedeltà dei clienti e delle clienti.”

