Samsung Pay supporta ora il pagamento degli avvisi pagoPA

Samsung Electronics ha annunciato una nuova funzionalità all’interno di Samsung Wallet che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA in modo semplice e veloce, utilizzando Samsung Pay. Grazie alla collaborazione con FlowPay, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione diventano immediati: è sufficiente inquadrare il QR code presente sull’avviso pagoPa tramite l’app Samsung Wallet per completare la transazione in pochi istanti.

Introdotto a giugno 2022, Samsung Wallet è una piattaforma multifunzionale che consente agli utenti Galaxy di gestire in modo sicuro le proprie carte di pagamento, carte fedeltà, carte d’imbarco, Digital Key e molto altro, tutto in un’unica applicazione. Grazie alla protezione avanzata di Samsung Knox e alla perfetta integrazione nell’ecosistema Galaxy, Samsung Wallet garantisce una connettività fluida e una sicurezza potenziata, semplificando la vita quotidiana.

Attraverso un menu dedicato all’interno dell’app Samsung Wallet, gli utenti potranno completare il pagamento in pochi click semplicemente utilizzando la fotocamera del dispositivo per scansionare il QR code, senza bisogno di dover inserire manualmente i dati di pagamento riportati sull’avviso.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita