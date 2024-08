ASUS RoG ospita l'evento Ahead of the Game al Gamescom 2024

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha ospitato al Gamescom 2024 l’esclusivo evento Ahead of the Game, durante il quale ha lanciato una lineup di nuovi prodotti gaming, tra cui le schede madri AMD X870E / X870 dotate di intelligenza artificiale avanzata, un dissipatore AIO ancora più performante, periferiche gaming evolute, due monitor gaming OLED QHD da 26,5 pollici, diverse soluzioni WiFi 7 e due alimentatori di fascia premium. Questi prodotti sono progettati per garantire ai giocatori un vantaggio competitivo, aiutandoli a sopraffare i loro avversari grazie alle alte prestazioni.

Le nuove schede madri X870E / X870 sfruttano le potenti funzionalità AI dei nuovi processori AMD Ryzen Serie 9000 con architettura Zen 5. La lineup include modelli per ogni tipo di esigenza e portafoglio: accanto al modello di punta, ROG Crosshair X870E Hero, ci sono la ROG Strix X870E-E Gaming WiFi, la ROG Strix X870-F Gaming WiFi, la ROG Strix X870-A Gaming WiFi nella sua splendida finitura bianca e la mini-ITX ROG Strix X870-I Gaming WiFi. A completare una già vasta gamma la TUF Gaming X870-Plus WiFi, la Prime X870-P WiFi e la splendida ProArt X870E-Creator WiFi. I giocatori più esigenti possono godere di una serie di funzionalità avanzate presenti in tutta la lineup per ottimizzare le prestazioni, rendere ancor più efficiente il sistema di raffreddamento, offrire una migliore connettività e un'installazione semplificata.

E' stata integrata la tecnologia overclocking AI nei modelli ROG, ROG Strix, TUF Gaming e Pro Art per ottimizzare le prestazioni della CPU, monitorando sempre l'efficienza dei sistemi di raffreddamento e i cambiamenti all’interno della build. Gli switch OC dinamici e il Core Flex sui modelli ROG, ROG Strix, TUF Gaming e Pro Art spingono i processori Ryzen per offrire le migliori performance possibili lavorando su diversi vari carichi di lavoro. La tecnologia NitroPath DRAM, presente sulle schede ROG Crosshair X870E Hero e ROG Strix X870E-E WiFi, ottimizza il segnale DRAM per una migliore stabilità e per l’overclocking, migliorando le prestazioni complessive del sistema.

ASUS Enhanced Memory Profile (AMP) è supportato su tutta la gamma per ottimizzare le impostazioni di memoria, mentre la connettività è ulteriormente migliorata ancora grazie a USB 4, PCIe 5.0 e WiFi 7.

Inoltre, una serie di soluzioni pensate per chi ama assemblare il proprio PC consentono di realizzare le proprie build senza nessuna difficoltà. AI Cooling II è disponibile su tutte le serie e garantisce un flusso d'aria efficiente e un funzionamento silenzioso. AI Networking II offre funzionalità come GamesFirst (per ROG & ROG Strix), CreationFirst (per ProArt) e ottimizza le impostazioni di rete sia per chi gioca che per i content creator, e strumenti come Direction Finder, Fast Check e Traffic Monitor, una nuova funzionalità che aiuta gli utenti a monitorare e gestire la propria linea WiFi per ottimizzare le prestazioni. In combinazione con WiFi 7 e ASUS WiFi Q-Antenna, queste schede madri offrono il meglio anche in termini di connessione.

Durante l'evento è stata presentata la nuova lineup di tastiere, mouse e cuffie da gaming, progettati per garantire il massimo comfort e prestazioni elevate, che si traducono in un vantaggio concreto durante i match online.

ROG Falchion Ace HFX è una tastiera analogica con layout compatto al 65% all'interno di una struttura del 60%, che integra in modo eccellente i tasti direzionali e di navigazione. È dotata di switch magnetici ROG HFX di alta qualità, che offrono una sensazione di solidità e un punto di attuazione personalizzabile da 0,1 a 4,0 mm, così da assicurare una pressione dei tasti immediata. Con l'interruttore Rapid Trigger, gli utenti otterranno i migliori tempi di digitazione e di ripetizione dei tasti possibili. Inoltre, la modalità Speed Tap consente di dare priorità all'ultimo input e rilasciare automaticamente il precedente, azzerando di fatto il tempo per un eventuale contrattacco e garantendo una mira ancora più precisa negli FPS. La tastiera vanta un polling rate di 8000 Hz, con un tempo di risposta di 0,125 ms, fino a otto volte più veloce rispetto ad altre tastiere da gaming. La miglior esperienza di digitazione possibile è garantita grazie all'integrazione di un sistema di smorzamento a cinque strati e a un gasket mount in silicone, che assorbe i rumori di digitazione. Il pulsante multifunzione e il pannello touch interattivo permettono agli utenti di impostare il punto di azionamento, riprodurre/mettere in pausa i contenuti multimediali e regolare il volume e l'illuminazione della tastiera. La doppia porta USB-C® consente di realizzare una configurazione più ordinata e di passare rapidamente da un PC all’altro rapidamente, mentre la copertura inclusa mantiene la polvere lontana dalla tastiera quando non è in uso.

La tastiera da gaming ROG Strix Scope II 96 RX Wireless presenta un layout al 96% che conserva tutti i tasti funzione e numerici in un formato efficiente, risultando solo 1 cm più larga rispetto a una tastiera TKL standard e ottimizzando lo spazio sulla scrivania. È dotata di switch ottici ROG RX pre-lubrificati per un’esperienza di pressione dei tasti consistente e quasi priva di ritardo di rimbalzo. La tastiera include tasti aggiuntivi con rivestimento UV in ABS, elementi a tema ROG per un aspetto unico e supporto al ROG Polling Rate Booster, che permette di raggiungere un polling rate di 8000 Hz con un tempo di risposta di 0,125 ms. La connessione tri-mode consente di collegare fino a tre dispositivi tramite Bluetooth®, di utilizzare la connessione wireless a 2,4 GHz con tecnologia ROG SpeedNova o tramite USB cablato. Completano il pacchetto i tasti rapidi per Xbox Game Bar e registrazione, controlli intuitivi con pulsante multifunzione e multi-rotella, e un design ergonomico con tre posizioni di inclinazione e un poggia polsi rimuovibile.

Il nuovo mouse da gaming ROG Harpe Ace Mini eredita il design della versione standard Harpe Ace e offre un formato semi-simmetrico più piccolo per adattarsi al meglio a una gamma più ampia di dimensioni di mani e stili d’impugnatura. La una finitura opaca e liscia dona un aspetto ancora più premium al mouse: anche durante sessioni di gioco intense, il rivestimento gestisce efficacemente il sudore, garantendo sia aderenza che controllo. Il peso è di soli 49 grammi grazie al fatto di essere realizzato in un innovativo materiale di nylon a base biologica. Il mouse offre prestazioni eccezionali grazie al sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 dpi, che vanta tecnologia track-on-glass in grado di garantire un tracciamento preciso e costante su quasi tutte le superfici e ai ROG Micro Switch che garantiscono un'azione istantanea e una durata di 100 milioni di clic. La tecnologia wireless ROG SpeedNova è ottimizzata per garantire massima velocità e affidabilità anche negli ambienti più complicati dove gestire una connessione wireless, rendendo il mouse una soluzione estremamente affidabile per i giocatori professionisti. Compatibile con ROG Polling Rate Booster (venduto separatamente), il mouse può raggiungere un polling rate di 8000 Hz in modalità wireless e cablata. Importanti aggiunte sono il ROG Omni Receiver per la connettività simultanea con mouse e tastiera, i piedini del mouse in PTFE al 100%, i grip antiscivolo ROG e il controllo delle impostazioni accessibile direttamente tramite le combinazioni di tasti del mouse.

È stata anche presentata una nuova versione Moonlight White del mouse da gaming ROG Strix Impact III Wireless, dotato di connessione wireless ultraveloce con RF a 2,4 GHz e associazione via Bluetooth fino a tre dispositivi. Il mouse garantisce una durata della batteria superiore: fino a 618 ore in Bluetooth e 450 ore con RF a 2,4 GHz. I suoi Push-Fit Switch Sockets consentono di sostituire gli switch meccanici per variare la forza del clic.

headset da gaming versatile con connettività tri-mode progettato per tutti i gamer. Dotato di un design innovativo con padiglioni ovali e controlli intuitivi montati sui padiglioni, per una facile regolazione durante le sessioni il gioco, l’headset è leggero (pesa 309 g) e include un archetto regolabile in tessuto elastico a tre livelli con materiale traspirante per ridurre la pressione, il che lo rende ideale per le lunghe sessioni di gioco. L'headset si connette tramite Bluetooth, RF a 2,4 GHz a bassa latenza con tecnologia wireless ROG SpeedNova e via cavo tramite USB-C. È compatibile con più piattaforme, tra cui PC, Mac, Nintendo Switch™, PlayStation® 4 e 5 e smartphone. Vanta driver con diaframma placcato in titanio da 50 mm per un suono incredibilmente ricco e dettagliato su un ampio intervallo di frequenze da 20 Hz a 20 kHz, e un microfono a banda super larga da 10 mm per comunicazioni vocali chiare e dettagliate, anche durante le sessioni più intense. Con una durata della batteria di fino a 60 ore in modalità 2,4 GHz e una ricarica rapida di 15 minuti, che offre fino a 3 ore di utilizzo, i giocatori non devono più preoccuparsi della durata della batteria nemmeno durante le lunghe sessioni. Infine, per quanto riguarda l'audio, il nuovo ROG Pelta è unversatile con connettivitàprogettato per tutti i gamer. Dotato di un design innovativo con, per una facile regolazione durante le sessioni il gioco, l’headset è leggero (pesa) e include una tre livelli con materiale traspirante per ridurre la pressione, il che lo rende ideale per le lunghe sessioni di gioco. L'headset si connette tramite Bluetooth, RF a 2,4 GHz a bassa latenza con tecnologia wireless ROG SpeedNova e via cavo tramite USB-C. È compatibile con più piattaforme, tra cui PC, Mac, Nintendo Switch™, PlayStation® 4 e 5 e smartphone. Vanta driver con diaframma placcato in titanio da 50 mm per un suono incredibilmente ricco e dettagliato su un ampio intervallo di frequenze da 20 Hz a 20 kHz, e unda 10 mm per comunicazioni vocali chiare e dettagliate, anche durante le sessioni più intense. Con una durata della batteria di, che offre fino a 3 ore di utilizzo, i giocatori non devono più preoccuparsi della durata della batteria nemmeno durante le lunghe sessioni.

