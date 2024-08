Western Digital ha presentato l'unità di storage gaming per PlayStation 5

Western Digital arricchisce la sua linea di soluzioni di storage per il mondo del gaming su console PlayStation 5 presentando l'ultima novità all’interno della famiglia WD_BLACKTM: l'unità SSD WD_BLACK SN850P NVMe da 8 TB con licenza ufficiale per le console PS5.

La nuova unità è stata progettata per i giocatori su PS5 che desiderano migliorare il proprio gameplay e cercano un maggiore spazio di archiviazione. Con il modello da 8 TB, i gamer possono archiviare fino a 200 giochi sulla loro console PS5.

L'unità SSD WD_BLACK SN850P NVMe da 8 TB per console PS5 è dotata di un dissipatore di calore costruito e ottimizzato appositamente per lo slot M.2 della PS5. Escludendo i pensieri sulla compatibilità, i gamer possono scaricare tutti i giochi senza preoccuparsi di archiviarli o rimuoverli dalla console, per immergersi nei momenti di gioco più intensi con la tranquillità di sapere che il prossimo gioco li aspetta.

L'unità SSD WD_BLACK SN850P NVMe da 8TB per le console PS5 è disponibile al prezzo di 858,99 euro sullo store di Western Digital. La nuova unità è accompagnata da un'offerta che consente ai giocatori di accedere immediatamente a centinaia di giochi incredibili con un mese di prova su PlayStation Plus Premium | Deluxe (incluso nella confezione). Alla fine di agosto la nuova unità sarà disponibile per l'acquisto presso altri rivenditori selezionati ed e-tailer in tutto il mondo.

