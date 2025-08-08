AT - Autolinee Toscane lancia Blink, il nuovo sistema digitale per l'acquisto dei biglietti online

At – autolinee toscane, l'azienda regionale di trasporto pubblico su gomma, ha ideato e lanciato Blink, la nuova piattaforma digitale che mira a rendere più semplice e immediato l'acquisto di biglietti in Toscana.

Blink risponde a un'esigenza concreta: acquistare biglietti per piccoli gruppi e famiglie numerose, senza registrazione, in modo immediato e da ovunque ci si trovi. Tra gli altri plus: la possibilità di attivare il biglietto con un semplice clic e di pagare con qualsiasi tipo di carta.

"Oggi, il panorama turistico toscano è profondamente digitalizzato: oltre l'86% degli operatori gestisce quotidianamente le prenotazioni online, da cui proviene oltre il 60% delle prenotazioni per la stagione estiva 2025. In questo scenario, Blink emerge come la soluzione ideale per facilitare l'esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus nelle città Toscane. La piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un'unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti[5], inoltro via e-mail a terzi e attivazione semplice tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo. Un sistema comodo, rapido, intuitivo e perfettamente in linea con le abitudini digitali di chi oggi usufruisce del servizio pubblico”, spiega Caterina Piccardi, Customer Sales Manager di at - autolinee toscane.

Blink di at si propone come un'opzione di acquisto utile anche e soprattutto per la Generazione Z che sta diventando sempre più protagonista di un significativo cambio di paradigma nella mobilità e fa degli spostamenti sostenibili una scelta consapevole. Secondo una ricerca di Skuola.net, il 60% dei giovani intervistati si dichiara attento a limitare le emissioni di CO2, scegliendo con cura i mezzi per gli spostamenti. Il 68% si mostra inoltre disposto a modificare le proprie abitudini, privilegiando il servizio pubblico (bus, tram, metropolitane, treni locali) o sperimentando forme di micromobilità.