Gli anziani influencer aiutano altri anziani nel mondo digital

Chi l’ha detto che il digitale è solo un mondo per giovani? Oggi gli over 65 non solo navigano online, ma lo fanno con intelligenza, creatività e spirito di comunità rendendosi protagonisti attivi. Come? Usando i nuovi media per raccontarsi, confrontarsi e soprattutto aiutare altri anziani. Non per moda, ma per scelta. Nasce così un nuovo modo di comunicare tra pari, dove esperienza e consapevolezza diventano un dono per tutti.

In tutta Italia, ma anche nel mondo, si moltiplicano le storie di over 65 che scelgono i social per condividere consigli pratici, esperienze di vita, riflessioni sul presente. Si chiamano over influencer e stanno riscrivendo le regole della comunicazione: niente filtri, nessuna finzione, solo autenticità mentre raccontano come affrontare le difficoltà quotidiane, come riconoscere un comportamento scorretto o una possibile truffa... ma anche come sorridere ogni giorno e poter vivere meglio la terza età.

A confermare questa tendenza è stato Lino di Lernia, Co-founder di Over, che ha dichiarato: “Oggi gli anziani non sono più spettatori: imparano, insegnano e sorridono insieme, anche su uno schermo e attraverso i social. Ne sono un esempio gli ospiti dei nostri Senior Living che si divertono a essere protagonisti dei reel sui social diventando un punto di riferimento per centinaia di coetanei”. Luoghi come gli Over Senior Living, residenze dedicate ad anziani autonomi che uniscono indipendenza, servizi e socialità, stanno diventando veri siti di innovazione sociale. “All’interno dei nostri Over Senior Living è stato creato uno spazio dedicato alla crescita personale e alla socialità: l’Over Club”, prosegue Lino di Lernia. “Si tratta di un programma di attività pensato per offrire agli ospiti la possibilità di coltivare le proprie passioni, i propri interessi e desideri, favorendo al contempo l’interazione tra residenti attraverso attività culturali, ricreative e relazionali. Oltre alle iniziative più tradizionali, come le gare di bocce o le gite organizzate, riscontriamo un crescente interesse verso i percorsi di alfabetizzazione digitale. Tra i corsi più partecipati, infatti, spiccano quelli dedicati all’utilizzo di internet e dei social media, rivolti anche a coloro che si approcciano per la prima volta a questi strumenti. Il nostro obiettivo è accompagnare gli ospiti in questo percorso in modo inclusivo e piacevole, affinché possano acquisire sicurezza, divertirsi e, in molti casi, scoprire una nuova passione. Non è raro che alcuni di loro, una volta acquisita familiarità con i mezzi digitali, diventino a loro volta protagonisti attivi sulle nostre piattaforme online raccontando storie autentiche e straordinariamente ispiranti.”

La diffusione del fenomeno “Over influencer”, ormai sotto i nostri occhi, è confermata da un dato internazionale: oltre il 65% degli anziani nei Paesi industrializzati utilizza quotidianamente internet per informarsi, comunicare o gestire servizi bancari e sanitari. E lo stesso avviene anche tra le pagine social di Vivere Over, un vero movimento culturale che si racconta trasformando il digitale in un luogo social di scambio autentico e benessere.