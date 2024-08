Lenovo: forte crescita nel primo trimestre dell'anno fiscale

Lenovo ha annunciato i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2024/25, registrando un miglioramento della redditività in tutti i gruppi di business e progressi significativi nel cogliere le opportunità offerte dall'AI ibrida. Il fatturato del Gruppo è aumentato del 20% su base annua, raggiungendo i 15,4 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è cresciuto del 65% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 315 milioni di dollari su una base non-HKFRS. Il mix di ricavi non-PC è aumentato di cinque punti percentuali rispetto all'anno precedente, raggiungendo il massimo storico del 47%. I risultati del Gruppo riflettono una strategia chiara e una solida capacità di esecuzione, una costante attenzione all'innovazione e all'eccellenza operativa, nonché i vantaggi derivanti dall'essere un'azienda globale.

Il Gruppo si trova in una posizione unica e vanta una solida preparazione per assumere un ruolo di leadership nell'era dell'AI ibrida, grazie al suo portfolio full-stack che comprende dispositivi AI come gli AI PC, server AI che supportano tutte le principali architetture, nonché una ricca gamma di soluzioni e servizi AI nativi e integrati. Il riscontro degli utenti sugli AI PC di Lenovo, definiti da cinque caratteristiche chiave, è stato incoraggiante: i primi AI PC sono stati lanciati a maggio e molti altri saranno presentati durante IFA e Tech World nel corso dell'anno. Il Gruppo è fiducioso di potersi affermare come leader di mercato per quanto riguarda gli AI PC di nuova generazione, che si prevede rappresenteranno oltre il 50% del panorama dei PC entro il 2027, e di poter cogliere le enormi opportunità di crescita offerte dal mercato IT. Il Gruppo ha confermato il proprio impegno nell'innovazione, con una spesa in ricerca e sviluppo in aumento del 6% su base annua, pari a 476 milioni di dollari.

Guardando alla crescita, Lenovo ha annunciato a maggio 2024 una collaborazione strategica con Alat, una sussidiaria del PIF, sotto forma di un investimento in obbligazioni convertibili da parte di Alat e di un'emissione di warrant. Queste operazioni saranno di grande beneficio per il Gruppo, accelerando la sua trasformazione grazie a una maggiore flessibilità finanziaria, consentendogli di cogliere l'enorme slancio di crescita del business in Medio Oriente e di diversificare e rafforzare ulteriormente la propria catena di approvvigionamento con un nuovo polo produttivo nella regione. Le operazioni sono soggette all'approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione.

