Il Ceo di LG William Cho presenta i progressi compiuti nel raggiungere la vision 2030

LG ha ospitato un forum dedicato a investitori e analisti di tutto il mondo presso l’LG Sciencepark di Seul. Durante l'evento, il CEO William Cho ha presentato i progressi e le strategie dell'azienda dopo l'annuncio della “Future Vision 2030” dello scorso anno.

L'evento è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube di LG Global con lo scopo di comunicare direttamente al mercato i progressi e i piani della strategia di medio-lungo termine, garantendo una maggiore trasparenza.

Come previsto dalla Future Vision, LG mira a diventare una “Smart Life Solution Company” in grado di connettere e migliorare l’esperienza delle persone all’interno dello spazio domestico, commerciale, virtuale e in mobilità. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda prevede di accelerare la trasformazione del proprio portfolio di business verso un modello più orientato al futuro. L'obiettivo è quello di raggiungere un tasso di crescita medio del 7%, un utile operativo del 7% e un Enterprise Multiple (EV/EBITDA) pari a 7.

In occasione del forum, LG ha condiviso i risultati finanziari intermedi, evidenziando un aumento dell'8% del fatturato, un incremento del 6% dell'utile operativo e una crescita quadrupla dell'EV/EBITDA rispetto all'anno precedente, sulla base delle performance del primo semestre di quest'anno (esclusa LG Innotek).

“Nell'ultimo anno abbiamo posto le basi per il raggiungimento della nostra Vision e siamo orgogliosi di aver apportato ‘cambiamenti strutturali’ e ‘risultati sostenibili’ in diverse aree”, ha dichiarato il CEO Cho. “Continueremo a procedere verso i nostri obiettivi con forte fiducia e senso di responsabilità”.

Le quattro direzioni strategiche per l'innovazione del portfolio

Il CEO Cho ha illustrato nel dettaglio l'approccio di LG verso l'innovazione del proprio portfolio di business, incentrato su quattro direzioni chiave: massimizzare il pieno potenziale dei core business esistenti, espandere i modelli di business basati su piattaforme di servizi, accelerare la crescita del settore B2B e presidiare nuovi segmenti.

La prima direzione, ovvero la massimizzazione del potenziale dei core business esistenti, prevede una strategia per superare i limiti dei business ormai maturi, come quello degli elettrodomestici e dei TV. Questa strategia include l'integrazione di servizi in abbonamento per i prodotti per la casa e l'espansione dei canali di vendita diretti al consumatore (D2C).

Il CEO Cho ha spiegato che questi sforzi stanno portando a una crescita costante e alla generazione di profitto nei core business che fungono da fonte di reddito per l'azienda. Nonostante un calo a doppia cifra del mercato degli elettrodomestici in Corea, le performance di LG sono in crescita grazie alla creazione di nuova domanda attraverso i servizi in abbonamento. Inoltre, le vendite di elettrodomestici all'estero sono cresciute più di 1,5 volte rispetto alla media del mercato negli ultimi tre anni, guidate dall’allargamento dell’offerta, dal prezzo e dalle vendite dirette al consumatore (D2C).

La seconda direzione, vale a dire l'espansione di modelli di business basati su piattaforme di servizi, si concentra sullo sfruttamento delle centinaia di milioni di prodotti LG venduti in tutto il mondo come piattaforma di contenuti, pubblicità e servizi. Un esempio significativo è il settore TV di LG Home Entertainment Company che mira ad accelerare il business della pubblicità e dei contenuti per webOS con l'obiettivo di trasformare l'azienda in una piattaforma multimediale e di intrattenimento. Dal 2018, il tasso di crescita annuale del business di pubblicità e contenuti per webOS ha raggiunto il 64%.

Per quanto riguarda la crescita del settore B2B, LG sta ottenendo risultati significativi in settori come la componentistica per veicoli, l’HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) e le smart factory. Questi risultati sono strettamente allineati con le tendenze di mercato in maggiore evoluzione come la digitalizzazione e l'elettrificazione. LG mira ad aumentare a oltre il 40% la quota B2B del proprio fatturato totale entro il 2030. La quota B2B, che era del 27% nel 2021, è già salita al 35% nella prima metà di quest'anno.

La divisione di LG dedicata alla componentistica per veicoli si è assicurata un portfolio ordini che supera i 74 miliardi di dollari USD[1], con una crescita delle vendite di prodotti di alto valore come i cruscotti digitali. L'azienda sta inoltre ampliando la propria capacità produttiva globale per sostenere questa crescita. Nel settore HVAC, LG guida il mercato dell'alta efficienza con le sue avanzate tecnologie inverter e le pompe di calore, e sta puntando attivamente al mercato dei sistemi di raffrescamento per data center AI, dove la domanda è in forte aumento. LG ha anche in previsione di espandere il proprio business delle smart factory in settori con crescenti esigenze di automazione industriale come quello dei semiconduttori, del farmaceutico, delle biotecnologie e degli alimentari & bevande.

L'azienda continua a investire in aree nuove e promettenti che costituiranno la base per la crescita futura. Nel settore della robotica commerciale, LG si concentra sullo sviluppo di capacità robotiche basate su intelligenza artificiale e software. LG sta inoltre collaborando con partner globali di primo piano per cogliere le opportunità di mercato del business dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.

L'innovazione del portfolio genera nuovi business dal potenziale da Unicorno

LG ha inoltre evidenziato il successo e il potenziale dei business che sono diventati fondamentali per la crescita futura dell'azienda, mostrando risultati significativi derivanti dall'innovazione del suo portfolio.

“Il termine 'unicorno', descrive le imprese con una valutazione di mercato superiore a 740 milioni di dollari USD[2]" ha affermato il CEO Cho. "Lo scorso anno, il nostro servizio di abbonamento per elettrodomestici ha superato il fatturato necessario per ottenere lo status di 'azienda unicorno'. Inoltre, ci sono diverse attività in fase iniziale, che prevediamo diventeranno unicorni prossimamente."

Il business degli elettrodomestici in abbonamento raggiunge lo status di Unicorno

LG sta introducendo un cambiamento paradigmatico nel settore degli elettrodomestici, combinando i propri prodotti con dei servizi in abbonamento. A differenza dei modelli di business tradizionali incentrati solo sul prodotto, che generano vendite una tantum, il modello di business di abbonamento mantiene un rapporto continuativo con le persone, offrendo servizi di assistenza anche dopo l'acquisto, generando così entrate continue.

L'anno scorso, il business degli elettrodomestici in abbonamento ha raggiunto circa 840 milioni di dollari USD[3] di fatturato annuo, segnando una crescita del 33% rispetto all'anno precedente e guadagnando lo status di Unicorno. Questa crescita è in fase di accelerazione e si prevede che quest'anno il fatturato aumenterà di quasi il 60%, superando 1,3 miliardi di dollari.

La rapida crescita del business degli abbonamenti è dovuta alla capacità di soddisfare diverse esigenze: la necessità di ridurre l'onere iniziale dell'acquisto di un elettrodomestico, la scelta della durata desiderata di abbonamento, la possibilità di mantenere l’elettrodomestico in ottime condizioni grazie a servizi di assistenza specializzata e di godere di servizi gratuiti durante il periodo di abbonamento.

Il business della pubblicità e dei contenuti per webOS sarà il prossimo Unicorno

Il business della pubblicità e dei contenuti per webOS sfrutta milioni di dispositivi in tutto il mondo come piattaforma per generare nuove entrate. Si prevede che quest’anno il fatturato supererà i 740 milioni di dollari USD[4], quadruplicandosi rispetto al 2021. Per sostenere questa rapida crescita, LG si sta concentrando sull'espansione della base clienti, sulla diversificazione dei modelli di ricavo e sul rafforzamento delle business capabilities.

Negli ultimi dieci anni, LG ha venduto circa 220 milioni di smart TV. Inoltre, LG concede in licenza il proprio sistema operativo webOS anche a produttori di TV che non hanno un sistema operativo proprio, per un totale di oltre 10 milioni di TV con webOS venduti da altri marchi. La piattaforma webOS si sta espandendo oltre i televisori arrivando sugli elettrodomestici intelligenti e sui sistemi di infotainment di bordo, venduti da LG a importanti produttori OEM globali.

Attraverso webOS, LG offre una vasta gamma di contenuti, ottenendo entrate grazie a pubblicità e servizi. Un esempio rappresentativo di questo modello di business è LG Channels, il servizio di streaming gratuito supportato dalla pubblicità che offre oltre 3.800 canali in 29 Paesi. LG prevede di diversificare i propri servizi in settori ad alto tasso di crescita come il gaming, lo shopping personalizzato e il Transactional Video On Demand.

Per rafforzare le capacità della piattaforma webOS, LG prevede di investire oltre 740 milioni di dollari USD[5] entro il 2027. L'azienda continuerà a collaborare con più di 4.000 partner di contenuti a livello globale e ad ampliare l’offerta di soluzioni pubblicitarie attraverso la sua data analytics company, Alphonso.

Il business dei Chiller punta al mercato del raffrescamento dei data center AI: può diventare un Unicorno in tre anni

Il business HVAC di LG propone un ampio portfolio di soluzioni tecnologiche che spazia dai climatizzatori d'aria residenziali ai sistemi di climatizzazione commerciali per grandi edifici, scuole, istituzioni pubbliche e impianti industriali. Si tratta di uno dei business in più rapida crescita dell'azienda, sostenuto da tendenze di mercato come la decarbonizzazione e l'elettrificazione.

Il business dei chiller, che offre soluzioni di raffrescamento per edifici di grandi dimensioni, ha visto nuove opportunità grazie all'aumento della domanda di data center da parte dei giganti tecnologici globali in seguito al boom dell'intelligenza artificiale. Negli ultimi tre anni, il business dei chiller di LG ha raggiunto un tasso di crescita medio annuo di oltre il 15%, con vendite all'estero più che raddoppiate nello stesso periodo.

“Entro il 2030, il 50% del fatturato totale e il 75% dell'utile operativo proverranno dai business B2B, da quelli basati su piattaforme di servizi e dai nuovi business”.

Per raggiungere gli obiettivi di medio-lungo termine delineati nella Vision 2030, LG intende promuovere costantemente l'innovazione del portfolio di business. L'azienda punta a generare il 50% del fatturato totale e il 75% dell'utile operativo grazie a tre aree chiave: l'espansione del business di piattaforme di servizi, l'accelerazione della crescita dell’area B2B e il potenziamento dei nuovi segmenti di business.

“Questi obiettivi stanno rapidamente diventando realtà”, ha dichiarato il CEO Cho. “Faremo in modo che la nuova value proposition di LG sia riconosciuta da tutti gli stakeholder, garantendo una crescita sostenibile e una redditività a lungo termine”.

