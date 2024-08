I nuovi Philips 34B2U6603CH e 34B2U5600C migliorano l’efficienza e la produttività

Philips ha presentato due nuovi monitor per migliorare l'esperienza lavorativa grazie a funzioni di connettività ad alta tecnologia: il Philips 34B2U6603CH, che si aggiunge alla linea di monitor Philips 6000 business, e il Philips 34B2U5600C, della serie Philips 5000 business.

Grazie all'immersivo schermo curvo da 34 pollici e alla risoluzione WQHD 3440 x 1440 che produce immagini nitide, luminose e con una definizione ad alta qualità, questi due modelli sono progettati per offrire ai professionisti di tutti i settori la qualità e le specifiche necessarie per raggiungere nuovi livelli di produttività. La loro caratteristica principale è la connessione rapida e sicura, rispettivamente con Thunderbolt 4 o USB-C, per rendere più facile lavorare con più sorgenti e migliorare il flusso di lavoro, la produttività e l'efficienza.

Business e connettività al centro del design

Il Philips 34B2U6603CH include la connettività Thunderbolt 4 per trasferire dati ad alta velocità e ricaricare dispositivi esterni con un'erogazione di potenza fino a 100W; inoltre, supporta video ad alta risoluzione, offre il trasporto multi-stream per il daisy chaining e aumenta la produttività complessiva ad un ritmo rapido, grazie anche alla connessione 2,5G RJ-45 sicura e veloce. Il Philips 34B2U5600C, invece, offre una connessione RJ-45 con tecnologia USB-C che garantisce una connessione di rete rapida e sicura, mentre l'USB 3.2 consente il docking con un solo cavo per l'uscita video ad alta risoluzione dal PC al monitor, oltre alla possibilità di alimentare e ricaricare un computer notebook direttamente dal monitor senza bisogno di cavi aggiuntivi con una potenza massima di 100W.

Inoltre, Philips 34B2U6603CH e Philips 34B2U5600C mirano a semplificare i flussi di lavoro quotidiani: la funzione Smart KVM (un aggiornamento del tradizionale switch KVM integrato) consente di passare da una sorgente all'altra con un solo clic.







Una nuova webcam che supporta la collaborazione

Un'altra potente funzionalità del Philips 34B2U6603CH è la webcam pop-up regolabile da 5MP, che non solo offre una qualità cristallina, ma presenta anche una Busylight in grado di sincronizzarsi con gli stati di Microsoft Teams per notificare ai colleghi la disponibilità.

Oltre alla potente webcam, il modello Philips 34B2U6603CH è dotato anche di funzionalità di inquadratura automatica, inclinazione e cancellazione del rumore che si regolano automaticamente per adattarsi correttamente a tutti i membri del team all'interno della visuale della webcam durante una riunione, migliorando il comfort durante le videoconferenze. Insieme agli altoparlanti integrati da 2x5W, tutte queste funzioni rendono il team working a distanza un'esperienza più confortevole e facile.

Caratteristiche aggiuntive per i Philips 34B2U6603CH e 34B2U5600C

Per quanto riguarda le altre specifiche di Philips 34B2U6603CH e Philips 34B2U5600C, l'attenzione è anche sulle caratteristiche ergonomiche ed ecologiche. Entrambi includono un supporto per la regolazione dell'altezza (HAS) che si orienta e si regola in base alle preferenze dell'utente, per offrire il massimo della personalizzazione e del comfort a tutti gli utenti dello spazio di lavoro.

Progettati nel rispetto dell'ambiente, questi monitor vantano una serie di funzioni ecologiche, tra cui LightSensor e PowerSensor per ridurre i costi energetici fino all'80%. Inoltre, Philips 34B2U6603CH include il Power Sensor 2 che riduce il consumo energetico rilevando quando gli utenti si avvicinano o si allontanano dallo schermo. Quando vengono effettuate le regolazioni dell'OSD, il monitor e il PC/laptop collegato si accende quando qualcuno si avvicina e si spegne quando qualcuno si allontana, riducendo di fatto il tempo di veglia.

Inoltre, sono realizzati con l'85% di plastica riciclata post-consumo e il 5% di OBP (plastica oceanica), per rafforzare ulteriormente l'impegno verso la sostenibilità.

I monitor Philips 34B2U6603CH e 34B2U5600C saranno disponibili da metà agosto ad un prezzo consigliato rispettivamente di €649 e €549.

