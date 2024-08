TCL: all'IFA 2024 presenterà tutte le sue novità in arrivo

TCL ha annunciato che porterà una nuovissima linea di prodotti a IFA 2024 che si terrà a settembre a Berlino. In occasione dell'evento, TCL svelerà i suoi piani per il prossimo futuro con tecnologie di nuova concezione progettate per ispirare la grandezza: fra i prodotti che verranno esposti ci saranno i TV QD-Mini LED, i climatizzatori TCL FreshIN, i frigoriferi della serie Free Built-in, le lavatrici, i dispositivi mobile, gli occhiali AR, i display commerciali, le soundbar, le soluzioni di gestione dell'energia domestica, e altro ancora.

A IFA 2024, TCL introdurrà le ultime novità della pionieristica linea di TV QD-Mini LED, che offre ai consumatori esperienze audiovisive senza precedenti. L'azienda presenterà anche la nuova categoria di TV TCL NXTFRAME, con il debutto di una soluzione audio all'avanguardia sviluppata in collaborazione con uno dei brand leader a livello mondiale nel settore di riferimento.

Nel segmento degli smartphone, TCL presenterà i nuovi prodotti della serie NXTPAPER, per continuare ad offrire agli utenti esperienze più sicure grazie alla tecnologia di visualizzazione ottimizzata per la salute degli occhi.

