Qualcomm ha presentato il nuovo Snapdragon X Plus 8-core

In occasione di IFA 2024, Qualcomm Technologies ha annunciato l'ampliamento del portafoglio Snapdragon X Series con l'introduzione di Snapdragon X Plus 8-core, una piattaforma rivoluzionaria che offre a un numero ancora maggiore di persone una durata della batteria di diversi giorni, prestazioni senza precedenti ed esperienze Copilot+ basate sull'intelligenza artificiale.

La CPU Qualcomm Oryon 8-core che alimenta la piattaforma Snapdragon X Plus consente una reattività e un'efficienza fulminee, offrendo prestazioni della CPU più veloci del 61%, mentre le performance di picco dei concorrenti richiedono una potenza superiore del 179%[1]. La GPU integrata e il supporto per un massimo di tre monitor esterni garantiscono una grafica eccezionale ed esperienze visive coinvolgenti.

Il cuore dello Snapdragon X Plus 8-core è costituito da una potente NPU a 45 TOPS con potenza di elaborazione AI e prestazioni per watt da leader che, insieme ai significativi progressi della piattaforma in termini di connettività, spingeranno la produttività a nuovi livelli in design ultraportatili con un'incredibile durata della batteria.

“I primi e migliori PC Copilot+ sono alimentati da piattaforme Snapdragon X Series, dando il via a una nuova generazione di computer personali, resa possibile dalla nostra rivoluzionaria NPU”, ha commentato Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated. “Con Snapdragon X Plus 8-core, stiamo portando a un sempre maggior numero di utenti queste esperienze di AI innovative, nonché le prestazioni migliori della categoria e la durata della batteria senza precedenti della nostra CPU Qualcomm Oryon personalizzata ad alta efficienza energetica. Siamo orgogliosi di collaborare con i principali produttori globali per espandere il nostro portafoglio e consentire ai clienti aziendali e ai consumatori.”

