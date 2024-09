Lenovo presenta i nuovi dispositivi guidati dall’intelligenza artificiale

Lenovo ha annunciato le sue nuove soluzioni al Lenovo Innovation World 2024, svelando una serie di dispositivi PC AI, tra cui laptop ThinkPad, ThinkBook, Yoga e IdeaPad, progettati per trasformare le esperienze degli utenti business e consumer.

Nel segmento commerciale per gli utenti business, Lenovo ha introdotto il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Edizione Aura, un notebook aziendale all'avanguardia sviluppato in collaborazione con Intel. Questo dispositivo è dotato della tecnologia Intel Core Ultra, che offre rivoluzionarie funzionalità di intelligenza artificiale e un design incentrato sull'utente. La serie Lenovo Aura Edition include funzionalità innovative come Smart Mode, che adattano in modo intuitivo le prestazioni e le funzionalità di intelligenza artificiale alle attività degli utenti, e Smart Share, per la condivisione di immagini tra dispositivi in modo semplice e immediato grazie all’intelligenza artificiale. Smart Care fornisce supporto in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo agli utenti l'assistenza di cui hanno bisogno. Grazie alle sue avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition ridefinisce la produttività, la sicurezza e l'interazione con l'utente in un design leggero di alta qualità.

Parallelamente, Lenovo ha presentato il ThinkPad T14s Gen 6 AMD e il ThinkBook 16 Gen 7+ alimentato da processori AMD Ryzen AI, che offrono eccezionali funzionalità di multitasking, semplificano l’espressione creativa e migliorano l’efficienza energetica. Inoltre, Lenovo ha presentato il ThinkBook 16 Gen 7, dotato del processore Snapdragon® X Plus a 8 core, che offre solide prestazioni AI alle piccole e medie imprese.

Lenovo ha anche annunciato AI PC Fast Start, una soluzione progettata per aiutare le aziende a passare rapidamente a dispositivi predisposti per l'intelligenza artificiale, massimizzando il ROI grazie a un servizio di consulenza basato sull'intelligenza artificiale che ne semplifica l’implementazione. Supportati dal pluripremiato supporto di Lenovo, questi servizi accelerano l'adozione dell'intelligenza artificiale con un livello di implementazione semplice e immediato.

Lenovo ha presentato il PC Lenovo Auto Twist AI, un proof-of-concept che ridefinisce l'interazione dell'utente con l'automazione intelligente e l'intelligenza artificiale. Questo dispositivo presenta un design auto-twist unico nel settore, che integra la flessibilità basata sull'intelligenza artificiale con l'interazione intelligente e una maggiore sicurezza per creare un'esperienza di personal computing fluida ed ergonomica.

Per il segmento consumer, Lenovo ha introdotto una serie di nuovi laptop con caratteristiche differenti. Il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15", 9), sviluppato in collaborazione con Intel, rappresenta l'apice del design premium e della tecnologia innovativa. Questo laptop include la gamma di funzionalità Lenovo Aura Edition per migliorare l'esperienza dell'utente, tra cui Smart Mode, Smart Share e Smart Care. Alimentato dal processore Intel Core Ultra con grafica integrata ad alte prestazioni e da un touchscreen OLED 2.8K opzionale che offre immagini straordinarie, il notebook è progettato per le attività più impegnative.

Il Lenovo Yoga Pro 7 (14", 9), alimentato dal processore AMD Ryzen AI 9 con prestazioni dell'unità di elaborazione neurale (NPU) che raggiungono i 50 TOPS, è fatto su misura per i creatori di contenuti e i professionisti che richiedono potenti capacità multitasking e creative. È dotato di funzionalità Lenovo X Power per migliorare le prestazioni e l'efficienza. Lo Yoga Pro 7 è inoltre dotato di un display OLED PureSight Pro da 14,5" con una straordinaria precisione e nitidezza dei colori, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente per il design e il lavoro multimediale.

