NordVPN: ecco come difendersi dalle truffe di clonazione vocale

Oggi i truffatori telefonici ricorrono sempre più frequentemente alla clonazione vocale per le loro attività fraudolente, grazie alla crescente diffusione e accessibilità delle tecnologie che la rendono possibile. Utilizzano cloni vocali estremamente realistici per ingannare i familiari della persona impersonata, fingendo un’emergenza allo scopo di estorcere denaro.

“Un tempo i truffatori telefonici si fingevano poliziotti o medici per sottrarre denaro alle persone spaventandole per un finto incidente occorso a un loro caro. Ora usano campioni trovati sui social media per clonare le voci dei nostri cari. Mettono sotto pressione i familiari, che credono di sentire il proprio caro chiedere aiuto, affinché compiano l'azione desiderata dal truffatore. Questa è una nuova realtà e dobbiamo preparare le nostre famiglie ad affrontarla al meglio”, afferma Adrianus Warmenhoven, esperto di sicurezza informatica di NordVPN .

Secondo un’ indagine di Facile .it , sono 3,3 milioni gli italiani truffati telefonicamente (sia da mobile che da linea fissa) con perdite intorno ai 400 milioni di euro. Le truffe basate sulla clonazione vocale sono sofisticate e richiedono lunghe e complesse ricerche da parte dei truffatori, ma quando attuate si sono dimostrate estremamente efficaci.

“Poiché i deepfake hanno cambiato radicalmente il panorama delle truffe telefoniche, è fondamentale assicurarsi che tutti i membri della famiglia capiscano cos'è la clonazione vocale, come funziona e come potrebbe essere utilizzata per intenti malevoli, ad esempio impersonando un membro della famiglia per richiedere denaro o informazioni personali. Inoltre, si dovrebbero discutere semplici strategie per identificare se chi chiama è un membro della famiglia o un malitenzionato”, dice Warmenhoven.

Adrianus Warmenhoven, esperto di sicurezza informatica di NordVPN, propone le seguenti misure preventive per proteggere te stesso e la tua famiglia dalle truffe telefoniche basate sulla clonazione vocale:

Scegli una parola in codice per la famiglia. Anche se può sembrare infantile, la creazione di una parola o frase in codice segreta che solo i membri della famiglia conoscono è una misura precauzionale efficace. Questa dovrebbe essere utilizzata per verificare l'identità di chi afferma di essere un familiare in situazioni sospette.

Controlla prima di agire. Se ricevi una chiamata da un numero sconosciuto senza identificativo del chiamante e senti qualcuno che si spaccia per un amico, un familiare o un collega fare una richiesta insolita, riaggancia e verifica la situazione contattando direttamente la persona attraverso i tuoi canali di comunicazione abituali. Puoi usare un numero di telefono tradizionale o un'app di messaggistica, a seconda del metodo che utilizzi più spesso.

Crea un elenco di contatti di emergenza. Tieni un elenco aggiornato di familiari e amici stretti che possono essere contattati rapidamente per verificare situazioni sospette.

Fai attenzione a ciò che pubblichi sui social media. I social media sono la più grande risorsa pubblicamente disponibile di campioni vocali per i criminali informatici. Dovresti fare attenzione a ciò che condividi sui social media e considerare come potrebbe influire sulla tua sicurezza, soprattutto con l'aumento dei deepfake, delle clonazioni vocali e delle truffe facilitate dalle tecnologie di intelligenza artificiale.

