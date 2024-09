Amazon apre il nuovo centro di distribuzione urbano Fresh a Peschiera Borromeo (MI)

Il nuovo centro di distribuzione urbano Amazon Fresh, a Peschiera Borromeo, città metropolitana di Milano, è entrato ufficialmente in funzione. La struttura servirà i clienti di Milano e zone limitrofe che utilizzano Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata. I clienti possono effettuare gli ordini su Amazon.it/fresh o tramite la shopping app di Amazon e selezionare una finestra di consegna di due ore, o di un'ora per i clienti Prime.

Nel nuovo sito, che si estende su di una superficie di oltre 10.000 mq, Amazon impiegherà oltre 80 dipendenti, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti.

Amazon inoltre ha reso disponibili alcuni aggiornamenti per offrire un’esperienza di acquisto Fresh rinnovata e ancora più semplice, tra cui un nuovo design e l'introduzione della funzionalità “Giorno della Spesa”, che consente ai clienti di programmare un giorno e un'ora in cui ricevere la spesa ogni settimana, inserendo nel carrello in automatico una selezione di prodotti preferiti. I clienti hanno poi la possibilità di programmare gli acquisti con consegna il giorno stesso o fino a 6 giorni dopo, aiutandoli a soddisfare le loro esigenze immediate e a pianificare meglio la spesa settimanale.

Inoltre, con l'apertura del nuovo centro di distribuzione Amazon Fresh, i clienti di Milano possono ora acquistare su Amazon Fresh una selezione più ampia di prodotti del brand il Viaggiator Goloso, U! Confronta e Risparmia e, a breve, il nuovo marchio La Rosa dei Gusti, oltre ad una più ampia selezione di prodotti biologici e dedicati ad esigenze alimentari specifiche, di brand come il Baule Volante, La Finestra sul Cielo, Fior di Loto, ViviBio.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita