Apple: ora è possibile il download di watchOS 11

Apple ha lanciato watchOS 11, che porta sull’orologio della mela morsicata parametri utili su salute e fitness, ancora più opzioni di personalizzazione, intelligenza e modi per restare in contatto.

La nuova app Parametri Vitali dà all’utente la possibilità di controllare quotidianamente il suo stato di salute, monitorare a colpo d’occhio valori importanti rilevati durante il sonno e capire facilmente quando non rientrano nel suo tipico range di riferimento. È possibile ricevere una notifica quando due o più parametri non rientrano nel tipico range dell’utente, insieme a un messaggio che indica in che modo le variazioni di questi parametri specifici potrebbero essere legate ad altri aspetti della vita dell’utente, per esempio, cambiamenti di altitudine, consumo di alcol o patologie.

Per generare classificazioni e notifiche per i parametri che non rientrano nei range di normalità, Parametri Vitali si avvale di un algoritmo progettato usando dati reali derivanti della ricerca Apple Heart and Movement Study, che ha l’obiettivo di approfondire la correlazione tra salute cardiaca e attività fisica.

Invece il carico di allenamento permette di misurare in che modo l’intensità e la durata degli allenamenti influiscono sul corpo nel corso del tempo. Si tratta di un parametro usato anche da chi pratica sport a livello agonistico o allena per perfezionare il workout e il rendimento sportivo. Apple Watch ora fornisce parametri preziosi per comprendere il carico di allenamento, che aiutano l’utente a calibrare in modo consapevole il suo allenamento ogni giorno, soprattutto in preparazione di un evento sportivo importante.

Apple Watch definisce un carico di allenamento su 28 giorni: questa media ponderata prende in considerazione sia le valutazioni dello sforzo, sia la durata degli allenamenti in questo periodo e viene calcolata con un’innovativa scala di misurazione dello sforzo. Le valutazioni dello sforzo, disponibili dopo ogni workout, valutano il livello di difficoltà su una scala da 1 a 10, e gli allenamenti cardio più comuni useranno un algoritmo e una combinazione di parametri sportivi per generare automaticamente una stima dello sforzo che l’utente può modificare manualmente. Per gli allenamenti che non generano una stima automatica, ad esempio, i workout per aumentare la forza muscolare, l’utente può inserire una valutazione del proprio sforzo alla fine della sessione.

Con watchOS 11 gli anelli Attività diventano ancora più personalizzabili. Adesso l’utente può personalizzare gli anelli Attività in base al giorno della settimana per adattarli ai suoi impegni. Se prevede di includere un giorno di riposo nella routine di allenamento o ha semplicemente bisogno di staccare per un po’, ora può mettere in pausa gli anelli per un giorno, una settimana, un mese o più tempo, senza compromettere la serie di medaglie conquistate. L’app Fitness su iPhone, inoltre, offre la possibilità di personalizzare il pannello Riepilogo.

La funzione Tutto bene arriva su Apple Watch; oltre che da Messaggi, è possibile accedervi anche dall’app Allenamento. Se l’utente decide di fare una corsa la mattina presto o di trascorrere la serata in palestra, può avviare questa funzione direttamente dall’app Allenamento così persone amiche e della famiglia potranno tenere d’occhio quando termina la sessione.

L’app Traduci ora è disponibile anche su Apple Watch: usa il machine learning per eseguire il riconoscimento vocale e fornire una traduzione istantanea a cui l’utente può accedere direttamente dal polso. La Raccolta smart può anche mostrare automaticamente il widget dell’app Traduci quando l’utente viaggia in un paese dove si parla una lingua diversa da quella impostata su Apple Watch.

Infine, ora è possibile usare il gesto doppio tap per navigare all’interno di qualsiasi app e interagire in modo ancora più intuitivo con Apple Watch usando una mano sola.

Con watchOS 11 arrivano poi tre nuovi quadranti:

Il quadrante Foto aggiornato aiuta l’utente a selezionare le sue foto migliori: usa il machine learning per proporre suggerimenti basati su estetica, composizione e persino espressioni del viso. Un algoritmo personalizzato trova la composizione migliore ottimizzando la posizione del soggetto nell’inquadratura e creando un senso di profondità. Non solo: il quadrante Foto ora integra la modalità dinamica che mostra una nuova immagine ogni volta che si solleva il polso.

Il nuovo quadrante Flusso è caratterizzato da un audace design grafico che riempie il display di colore secondo dopo secondo, sfruttando la maggiore ampiezza del display e il refresh rate a 1 Hz di Apple Series 10.

Il quadrante Riflessi presenta un motivo originale e scintillante che reagisce ai movimenti del polso.





watchOS 11 porta la nuova app Marea su Apple Watch, che permette di organizzare al meglio le attività in acque libere, tenendo sotto controllo le condizioni del mare. L’utente può accedere a previsioni settimanali sulle maree lungo le coste e gli spot per fare surf in tutto il mondo: potrà vedere se c’è alta o bassa marea, se la marea è in fase crescente e decrescente, qual è l’altezza e la direzione delle onde e a che ora sorge e tramonta il sole. Può anche localizzare su una pratica mappa le spiagge vicine a dove si trova, e impostare le nuove complicazioni per vedere a colpo d’occhio informazioni sulle maree nelle sue spiagge preferite o nei dintorni.

Altri aggiornamenti di watchOS 11

L’app Allenamento offre ancora più tipologie di workout che tengono traccia della distanza percorsa, fra cui calcio, football americano e australiano, hockey su prato, lacrosse, sci (discesa e fondo), snowboard, golf, canottaggio e altri. Anche gli itinerari sono disponibili per ancora più tipologie di allenamento.

Ora è possibile creare allenamenti personalizzati per il nuoto in piscina e, grazie alla nuova vista In coda, disponibile per tutti gli allenamenti personalizzati, l’utente può vedere ciò che rimane dell’intervallo attuale e un’istantanea del prossimo intervallo.

L’app Mappe di Apple mostra i sentieri all’interno dei parchi nazionali degli Stati Uniti; l’utente può anche creare percorsi personalizzati per camminate ed escursioni nell’app Mappe su iPhone, e poi salvarli su Apple Watch per accedervi offline e ottenere indicazioni passo passo anche se lascia a casa il proprio iPhone.

La nuova esperienza di gestione dei biglietti in Apple Wallet permette di vedere ancora più informazioni, per esempio a che ora inizia un evento; inoltre, è disponibile un’attività in tempo reale che mostra i posti riservati e altre informazioni importanti in evidenza nella Raccolta smart.