Apple: tvOS 18 è ora disponibile

Apple ha rilasciato tvOS 18 che introduce funzioni intelligenti come In scena, che mostra in tempo reale, e al momento opportuno, informazioni su cast, personaggi e colonne sonore di film e serie Apple TV+ in live action.

La funzione Migliora dialoghi diventa ancora più intelligente e sfrutta il machine learning e l’audio computazionale per far sì che le voci risultino più nitide. I sottotitoli ora compaiono automaticamente e al momento giusto, anche quando l’utente disattiva l’audio, torna indietro per rivedere una scena o quando la serie o il film è in una lingua diversa da quella del dispositivo. Inoltre, tvOS 18 introduce su Apple TV 4K nuovi e spettacolari salvaschermo, per esempio Ritratti.

Con iOS 18 arrivano anche alcuni aggiornamenti nell’app Casa, come l’accesso per gli ospiti, che consente di condividere con altre persone il controllo di serrature, porte dei garage e sistemi di allarme, un’opzione che permette di programmare accessi personalizzati o per periodi limitati tramite serrature intelligenti, e la possibilità di visualizzare la cronologia delle attività di chi va e viene. Inoltre, con l’app Casa, ora è più semplice anche consultare, comprendere e prendere decisioni più informate in materia di consumi elettrici domestici in collaborazione con importanti società di servizi, come la Pacific Gas & Electric Company in California.

Altre funzioni in arrivo per la casa:

Anche chi è ospite potrà condividere il controllo della musica diffusa su HomePod e HomePod mini usando SharePlay e Apple Music.

L’audio spaziale arriva su AirPlay per offrire un’esperienza immersiva quando si trasmettono contenuti audio in streaming da iPhone e iPad a un HomePod o un altro dispositivo audio compatibile.

Trascrizioni live sarà disponibile in inglese (Stati Uniti e Canada) su FaceTime con la fotocamera Continuity in tvOS 18, così sarà possibile leggere quello che viene detto durante una chiamata FaceTime direttamente sullo schermo più grande di casa.

Apple Fitness+ ha un design completamente nuovo in tvOS 18 e offre consigli su misura per allenamenti e meditazioni, una funzione di ricerca più avanzata e ancora più medaglie per aiutare l’utente a trovare la carica giusta.

Entro la fine dell’anno, tvOS 18 supporterà anche il formato 21:9 per guardare film e serie con i proiettori, e introdurrà nuovi salvaschermo, come quello di Snoopy. Inoltre, l’app Casa è compatibile con i robot aspirapolvere, che quindi possono essere inseriti in automazioni e scene.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita