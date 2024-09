Sony: il cinema torna a casa con i due nuovi proiettori BRAVIA

Sony ha annunciato due nuovi proiettori home cinema laser 4K nativi, alimentati da BRAVIA XR Processor for Projector, che ottimizza l'elaborazione video all'avanguardia dei televisori BRAVIA di Sony per la proiezione. I nuovi proiettori sono i primi modelli che fanno parte della linea completa di home cinema BRAVIA di Sony, disponibili insieme ai TV delle serie BRAVIA 9, 8 e 7 e ai prodotti audio domestici BRAVIA Theatre. Unificando proiettori home cinema, TV, l soundbar e le altre tecnologie audio domestiche sotto un unico marchio, Sony intende offrire ai clienti un'unica destinazione per godere dell'esperienza cinematografica definitiva, con una qualità delle immagini radiose e un suono evocativo, proprio come l'ha concepita il regista. Grazie all'eccezionale nitidezza delle immagini, ai colori e al contrasto offerti dai nuovi proiettori BRAVIA, le esperienze visive di livello professionale sono alla portata di tutti, sia che siate appassionati di cinema, di sport, di o giocatori accaniti.







I due nuovi proiettori laser 4K HDR nativi sono i primi a utilizzare il processore XR per proiettori nella linea di proiettori home cinema di Sony, che consente quattro potenti funzioni di immagine, XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR TRILUMINOS PRO e XR Clear Image per offrire un'esperienza cinematografica di livello professionale. XR Dynamic Tone Mapping analizza i picchi di luminosità fotogramma per fotogramma e offre una mappatura ottimale dei toni, mostrando immagini con ricche gradazioni, alta luminosità e colori brillanti. Inoltre, XR Deep Black controlla il potente laser dimming nelle scene scure, per ottenere neri più profondi mantenendo l'espressione dei toni e dei colori. Inoltre, oltre un miliardo di colori prendono vita grazie alla funzione XR TRILUMINOS PRO e sono perfezionati dalla tecnologia XR Clear Image, che esalta tutte le immagini alla qualità 4K utilizzando un vasto database per ricreare in modo intelligente la trama e i dettagli persi, riducendo al minimo il rumore.







Questi proiettori sono dotati anche dell'esclusiva sorgente luminosa Laser di Sony, progettata per stupire il pubblico nel comfort della propria casa. Offrono una maggiore luminosità nel pluripremiato design compatto e leggero di Sony. Su si trovano i 3.400 lumen del proiettore BRAVIA 9 e i 2.700 lumen del proiettore BRAVIA 8. Per i videogiocatori, il 4K a 120 fps con un ritardo di ingresso di 12 ms e la modalità Auto Low Latency tramite 2 ingressi compatibili con HDMI 2.1 forniscono il movimento fluido e chiaro necessario per un gioco reattivo e coinvolgente. Il proiettore BRAVIA 9 è inoltre dotato di Live Colour Enhancer per offrire immagini più vivaci e vibranti anche in ambienti più luminosi.

Il prezzo di listino del proiettore BRAVIA 8 (VPL-XW6100ES) è di 15.999 euro, mentre quello del proiettore BRAVIA 9 (VPL-XW8100ES) è di 25.999 euro.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita