Toughbook G2 , il primo tablet rugged di Panasonic abilitato all'iAI

Panasonic ha annunciato la nuova versione del TOUGHBOOK G2, il primo tablet TOUGHBOOK dotato di elaborazione edge AI. Il G2mk3 dispone infatti di unità di elaborazione neurale (NPU) Intel AI Boost, che incrementa l'efficienza e la precisione per i lavoratori mobili di tutti i settori.

Le sue funzionalità di intelligenza artificiale stand-alone (senza necessità di connessione di rete) supportano i lavoratori mobili nello svolgere più velocemente attività come analizzare guasti, fornire informazioni ed eseguire attività amministrative. Presentato questa settimana in occasione della fiera INTERGEO 2024 di Stoccarda - evento chiave a livello globale su geoinformatica e gestione del territorio - il G2mk3 alza l'asticella rispetto alle potenzialità di un dispositivo mobile rugged, in qualsiasi ambiente, utilizzando qualsiasi applicazione.

Il nuovo TOUGHBOOK G2mk3, primo tablet rugged a utilizzare Windows 11 Pro per offrire funzionalità di elaborazione edge AI, è dotato di processore Intel Core Ultra 5 135U (con tecnologia Intel vPro), il cui chipset AI dedicato consente di raccogliere, archiviare e analizzare i dati utilizzando l'intelligenza artificiale anche dove non è disponibile una connessione al cloud - il tutto senza influire sulle prestazioni complessive e sulla potenza di elaborazione del tablet.

Ciò è particolarmente utile per i lavoratori dei servizi pubblici - specialmente coloro che ispezionano apparecchiature in luoghi remoti, che potrebbero non avere accesso a una connessione cellulare o wireless - per utilizzare l'intelligenza artificiale al fine di aumentare l'efficienza e la produttività e ridurre gli errori umani nell'acquisizione dei dati.

Il TOUGHBOOK G2mk3 dispone anche di funzionalità RAM DDR5x da 16GB aggiornate, con possibilità di upgrade a 32GB, che offrono prestazioni e velocità di elaborazione superiori ai suoi predecessori, per consentire ai lavoratori in mobilità di accedere rapidamente e senza problemi alle applicazioni abilitate all'intelligenza artificiale.

La fotocamera posteriore da 13MP del G2mk3 è superiore alla maggior parte degli altri tablet rugged, e paragonabile ai dispositivi consumer contemporanei. Il sensore potenziato offre immagini migliori in condizioni di scarsa illuminazione e luce mista, ideale per acquisire immagini ad alta risoluzione in ambienti in cui le condizioni di illuminazione avverse sarebbero normalmente un problema.

In combinazione con le funzionalità di intelligenza artificiale edge, la fotocamera da 13 MP consente ai lavoratori sul campo di sfruttare la tecnologia di computer vision. Ad esempio, per chi si occupa di servizi sul campo in ambito utility, è possibile accedere sul G2mk3 a schemi e diagrammi elettrici, utilizzando la visione artificiale per individuare con precisione la posizione dei collegamenti elettrici, aumentando la produttività e l'efficienza.

Il nuovo TOUGHBOOK G2mk3 è ancora uno dei tablet rugged modulari più personalizzabili oggi disponibili. Una caratteristica particolarmente importante nel settore della difesa sono le aree di espansione superiore e posteriore del G2mk3, che possono ospitare un'ampia gamma di periferiche, come lettori di impronte digitali e di MicroSD, migliorare la sicurezza dei dati e dei dispositivi e l'accessibilità per gli utenti sul campo.

Nonostante disponga di una fotocamera notevolmente migliorata, CPU Intel più efficiente abilitata all'intelligenza artificiale e prestazioni complessive migliorate, il G2mk3 offre 11 ore di autonomia con una singola batteria (15 ore con batteria estesa) secondo gli standard MobileMark 25: fino al 47% in più rispetto al G2mk2.

Questo garantisce ai lavoratori mobili dei servizi di emergenza, della difesa, dei servizi sul campo, della logistica e delle perizie la massima tranquillità nell'utilizzo di applicazioni ad alto consumo energetico. Inoltre, consente loro di continuare a lavorare più a lungo, massimizzando l'efficienza e la produttività quando ne hanno più bisogno.

Il TOUGHBOOK G2mk3 offre infine una connettività 5G-ready pronta all'uso, funzionalità Bluetooth migliorate e resistenza alla polvere e all'acqua con grado di protezione IP65 leader di mercato, testata in modo indipendente secondo gli standard MIL-STD 810H e IEC 60529.

