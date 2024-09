AVM: arriva sul mercato italiano il FRITZ!Box 4050 con Wi-Fi 6

AVM ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano del FRITZ!Box 4050, con Wi-Fi 6 e tutti i vantaggi della rete mesh.

Il nuovo FRITZ!Box 4050 per Wi-Fi 6 (wireless AX) è la soluzione ideale per il collegamento a un modem per fibra ottica, via cavo o DSL. Con velocità fino a 2.400 Mbit/s (5 GHz) e 600 Mbit/s (2,4 GHz) garantisce una connessione Internet sempre al top, in grado di gestire facilmente streaming in 4K, chat video e applicazioni cloud. FRITZ!Box 4050 è dotato di una porta WAN Gigabit, 3 porte LAN Gigabit, una porta USB e un centralino VoIP con base DECT. Inoltre, sul centralino integrato è possibile registrare un telefono analogico. Grazie al suo design particolarmente compatto e al basso consumo energetico, il FRITZ!Box 4050 ha tutti i requisiti per diventare il cuore della casa digitale del futuro. FRITZ!Box 4050 è ora disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 139 € iva inclusa.

Il FRITZ!Box 4050 è perfetto per gestire la rete Wi-Fi Mesh, garantendo connessioni veloci e affidabili. Tutti i dispositivi FRITZ! presenti nella rete di casa (FRITZ!Repeater e FRITZ!Powerline) operano in un'unica rete Wi-Fi ottimizzando al meglio le prestazioni di tutti i dispositivi wireless e garantendo sempre la miglior connessione possibile. Streaming, gaming, download e upload senza interruzioni e alla massima velocità, anche nella stanze più lontane. Ma non solo: la rete Wi-Fi ha solo un nome e una sola password per un accesso veloce e semplice, oltre a disporre di una crittografia sicura.

La base DECT integrata è in grado di controllare e gestire i dispositivi collegati come, ad esempio, la termovalvola FRITZ!DECT 302, le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e FRITZ!DECT 210, l'interruttore FRITZ!DECT 440 e la lampadina LED FRITZ!DECT 500. Sul centralino integrato è possibile collegare un telefono analogico e fino a sei cordless DECT. Grazie alla rete Wi-Fi è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online e le numerose funzioni lo rendono il compagno ideale sia per l’ufficio di casa che per la casa digitale.

Il FRITZ!Box 4050, grazie al media server e alla funzionalità NAS integrati permette la condivisione nella rete locale di tutti i film, la musica e le immagini archiviati con appositi lettori come smart TV e smartphone. Il FRITZ!Box 4050 diventa così una potente piattaforma per le applicazioni multimediali in rete come IPTV, Video on Demand o streaming 4K.

