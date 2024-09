Professional Link presenta P-Drink, eventi per creare connessioni, tra formazione e degustazione vini

Professional Link (PLINK), l'operatore italiano di telecomunicazioni e servizi gestiti che opera sul mercato nazionale e internazionale da oltre 25 anni, presenta il proprio format di eventi P-Drink volto a creare connessioni significative e a rafforzare quelle esistenti tra i professionisti. Ogni appuntamento offrirà ai partecipanti un’occasione di formazione e di networking a chiusura della giornata lavorativa, abbinando la degustazione di vini eccellenti con la guida di un sommelier professionista di A.I.S., l’Associazione Italiana Sommelier.

Rivolto a business partner e ai professionisti di aziende alla ricerca di un approccio flessibile e originale ai tradizionali servizi di telecomunicazione, il format P-Drink prevede appuntamenti periodici dedicati all’approfondimento di servizi o tecnologie di particolare attualità nel mondo delle telecomunicazioni e dei servizi gestiti volti a supportare la digital transformation delle aziende, migliorandone sicurezza informatica e processi interni. Clienti e business partner interverranno per raccontare esperienze di innovazione tecnologica. Tra gli interventi, un sommelier proporrà la degustazione di vini selezionati, illustrandone le caratteristiche e coinvolgendo i partecipanti in un'esperienza educativa e sensoriale per creare un dialogo che diviene anche un'opportunità di apprendimento e scoperta per tutti i partecipanti.

"La forza di Professional Link sta nelle connessioni, non solo perché forniamo servizi di telecomunicazione, ma soprattutto perché il valore del nostro business si fonda sulle relazioni tra le persone”, afferma Andrea Ferlin, fondatore e CEO di Professional Link. "Attraverso il format P-Drink vogliamo rafforzare queste connessioni, proponendo a clienti e partner un'esperienza di formazione e di incontro che offra anche l'opportunità di costruire e consolidare relazioni", ha concluso Ferlin.

Gli eventi P-Drink si terranno presso L’Enoluogo, in viale Andrea Doria 24 a Milano, un elegante spazio che offre un ambiente ideale per l'interazione e la degustazione di una selezione curata di vini provenienti da alcune delle più prestigiose cantine italiane, secondo un percorso definito dal sommelier, accompagnati da stuzzichini.

Il ciclo degli eventi P-Drink si aprirà con la data del 26 settembre, dedicata alle soluzioni UC&C e a come migliorare le comunicazioni dentro e fuori dall’azienda. Si parlerà di Microsoft Teams, 3CX e delle loro molteplici possibilità di integrazione, approfondendo peculiarità e vantaggi per le aziende.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito di Professional Link, fino ad esaurimento posti.

