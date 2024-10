Bridgestone insieme a Lamborghini Temerario per il suo debutto nel mondo dei videogiochi

La nuova Lamborghini Temerario ha fatto il suo debutto su Asphalt Legends Unite, il gioco di corse free-to-play di Gameloft, disponibile su più piattaforme in tutto il mondo. I giocatori di tutto il mondo possono ora mettersi al volante digitale della nuova Lamborghini Temerario equipaggiata con pneumatici Bridgestone e godere di un'esclusiva livrea Bridgestone. Proprio come la Temerario reale, Bridgestone ha equipaggiato la supercar virtuale con i suoi pneumatici ad alte prestazioni Potenza Sport.

In qualità di “Official Technical Partner” di Lamborghini, con cui vanta una collaborazione di lunga data, Bridgestone è partner esclusivo per i pneumatici della nuova Lamborghini Temerario, fornendo i pneumatici estivi Potenza Sport e Potenza Race, per utilizzo su strada e in pista, e un pneumatico Blizzak LM005 sviluppato su misura per l'inverno, per rispondere alle esigenze di tutti gli automobilisti. I pneumatici Bridgestone supportano l'ultimo veicolo ibrido elettrificato ad alte prestazioni (HPEV) di Lamborghini a raggiungere le migliori performance in pista e fuori, oltre che nelle difficili condizioni invernali.

Asphalt Legends Unite è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Store, Steam, App Store, Google Play, PlayStation 4, PlayStation 5 , e Nintendo Switch.

