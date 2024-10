Cooler Master svela l'innovativo Racing Simulator Dyn X all'ADAC SimRacing Expo 2024

Cooler Master, leader globale nell'hardware e nei prodotti tech lifestyle, è lieta di annunciare la sua partecipazione all'ADAC SimRacing Expo 2024, che si terrà dal 18 al 20 ottobre presso la Messe di Dortmund.

Quest'anno, Cooler Master sarà protagonista con un’esperienza immersiva che catturerà l’attenzione sia degli appassionati di sim racing amatoriali che dei professionisti. Il fulcro della presentazione sarà il racing simulator Dyn X, un'esperienza di guida ultra-realistica che promette di portare l'adrenalina delle gare su pista direttamente allo stand.

I visitatori potranno vivere un'esperienza unica e immersiva con una serie di attività entusiasmanti, tra cui l'esclusiva anteprima di "Assetto Corsa EVO", il titolo di sim racing più atteso dell'anno. Inoltre, avranno la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità partecipando a intensi e avvincenti “time attack”, sfidando i tempi e sperimentando l'adrenalina pura di una competizione da vero pilota. Inoltre, saranno presenti interventi di esperti del settore, che condivideranno approfondimenti sulle ultime tendenze tecnologiche, e incontri esclusivi con influencer di spicco del mondo del sim racing, per un’esperienza interattiva e immersiva. Queste esperienze sono pensate per unire l'adrenalina del motorsport virtuale con le dinamiche del motorsport reale, offrendo ai partecipanti l’opportunità unica di immergersi completamente nel futuro delle corse e di scoprire come il sim racing stia rapidamente diventando una parte integrante del mondo delle competizioni professionistiche.



Dyn X Racing Simulator: L’Esperienza Immersiva Definitiva



All'ADAC SimRacing Expo 2024, il Dyn X racing simulator sarà il punto focale dello stand Cooler Master, offrendo ai visitatori un'esperienza di guida senza precedenti. Progettato per riprodurre fedelmente le sensazioni di una vera gara, il Dyn X combina tecnologia di movimento all'avanguardia, controlli di precisione e un design modulare che permette una personalizzazione illimitata. Questo simulatore garantisce l’adrenalina di una vera competizione ad ogni curva e rettilineo.



Caratteristiche principali del racing simulator Dyn X:

Piattaforma di movimento all'avanguardia : Simula dinamicamente le forze G, offrendo una guida coinvolgente e realistica, con movimenti fluidi che replicano accelerazioni, frenate e curve.

: Simula dinamicamente le forze G, offrendo una guida coinvolgente e realistica, con movimenti fluidi che replicano accelerazioni, frenate e curve. Controlli ad alta precisione con Simucube : Gli utenti vivranno una sensazione autentica di sterzo, pedali e cambio grazie a un feedback altamente realistico, sviluppato in collaborazione con Simucube, uno dei nomi più rispettati nel sim racing.

: Gli utenti vivranno una sensazione autentica di sterzo, pedali e cambio grazie a un feedback altamente realistico, sviluppato in collaborazione con Simucube, uno dei nomi più rispettati nel sim racing. Design modulare : Il simulatore è completamente personalizzabile, consentendo agli utenti di adattarlo al proprio stile di guida o di aggiornarlo con nuovi componenti e accessori futuri.

: Il simulatore è completamente personalizzabile, consentendo agli utenti di adattarlo al proprio stile di guida o di aggiornarlo con nuovi componenti e accessori futuri. Materiali premium: Costruito con tubi in acciaio ispirati a quelli utilizzati nei roll cage delle auto da corsa, il Dyn X offre una sensazione di solidità e qualità superiore, elevando l’esperienza di guida a livelli professionali.

Con queste caratteristiche, il Dyn X non è solo un simulatore: è un ponte tra il mondo virtuale e quello reale delle corse, offrendo a piloti amatoriali e professionisti un’esperienza immersiva che ridefinisce gli standard del sim racing.



Collaborazione con Simucube



Oltre ai prodotti Cooler Master, lo stand all'ADAC SimRacing Expo 2024 sarà arricchito dalla presenza di Simucube, leader globale nel settore della tecnologia per il sim racing. Questo innovatore finlandese, noto per le sue soluzioni avanzate, ha trasformato il mercato con hardware progettato per massimizzare il realismo e le prestazioni, rendendosi il marchio di riferimento per piloti professionisti e appassionati in cerca di un'esperienza di guida senza compromessi.

Tra le tecnologie di punta presentate ci sarà l'ActivePedal, una vera rivoluzione nel mondo dei pedali da corsa simulati. Creato da Simucube, questo pedale offre una precisione e regolabilità senza precedenti, permettendo ai piloti di replicare fedelmente la sensazione della frenata di una vettura da corsa. Grazie a questa innovazione, i piloti possono personalizzare il feedback del pedale, adattandolo alle loro preferenze e alle esigenze di diverse tipologie di gare. L'ActivePedal consente di percepire ogni minima sfumatura durante la guida, stabilendo un nuovo standard per le esperienze di guida immersive.



Cooler Master x Simucube 2 Pro Co-brand Direct Drive Wheelbase



Il Cooler Master x Simucube 2 Pro Co-brand Direct Drive Wheelbase rappresenta una vera rivoluzione nell'attrezzatura per il sim racing, fissando un nuovo standard per piloti di élite e appassionati esigenti. Progettato per offrire la massima precisione e un’esperienza di simulazione ultra-realistica, questo wheelbase avanzato trasforma ogni curva e rettilineo in una sfida autentica grazie a un motore brushless ad alta coppia che alimenta un force feedback immersivo.

Ogni componente del Simucube 2 Pro è stato concepito per garantire eccellenza e affidabilità, ridefinendo ciò che è possibile ottenere nel mondo delle corse virtuali. La combinazione della tecnologia di Cooler Master e la rinomata innovazione di Simucube offre un livello di realismo e coinvolgimento senza precedenti, che porta l’esperienza di guida simulata a un nuovo livello competitivo.



Dyn X: Tre Livelli di Eccellenza nel Sim Racing



Il simulatore Dyn X di Cooler Master offre tre configurazioni di livello superiore, pensate per soddisfare le esigenze di piloti virtuali di ogni tipo, dai neofiti del sim racing fino ai professionisti più esigenti. Ogni setup è un pacchetto completo "chiavi in mano", che si distingue per il crescente grado di immersione e prestazioni. Il design all'avanguardia e la maestria artigianale di Cooler Master sono al centro di ogni configurazione, offrendo ai partecipanti all'ADAC SimRacing Expo 2024 un assaggio di sim racing di fascia alta ad ogni livello.



• Dyn X Stage I – Quali

Prezzo: A partire da €12.900

Un'esperienza di gara pronta per l'uso, progettata per coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo delle competizioni di sim racing. Questo livello offre un perfetto equilibrio tra prestazioni e prezzo, ideale per chi cerca un'introduzione seria e completa al sim racing competitivo.•



• Dyn X Stage II – Podium

Prezzo: A partire da €20.000

Ideale per professionisti e piloti ambiziosi che cercano di elevare la loro esperienza di guida. Il Dyn X Stage II include un wheelbase, volante e pedali di fascia alta, che insieme ad un triplo schermo migliorano l’immersione e la precisione durante la gara.



• Dyn X Stage III – Grand Prix

Prezzo: A partire da €30.000

Il simulatore da corsa definitivo di Cooler Master, progettato per i piloti professionisti e gli appassionati più esigenti. Con un sistema di movimento all'avanguardia e i migliori componenti forniti dai partner tecnologici, il Dyn X Stage III offre una sensazione di velocità, precisione e realismo senza precedenti, portando l'immersione a livelli ineguagliabili.



Non Solo Simulatori: Una Gamma Completa di Hardware da Gaming



Oltre al rivoluzionario Dyn X racing simulator, Cooler Master presenterà all'ADAC SimRacing Expo 2024 la sua gamma completa di hardware da gaming ad alte prestazioni. Questa include i più recenti sistemi di raffreddamento, case per PC, sistemi di gioco e monitor, tutti progettati per garantire potenza, precisione, e prestazioni senza pari. Ogni prodotto è sviluppato per soddisfare le esigenze dei piloti professionisti di sim racing così come degli appassionati di PC, offrendo soluzioni che migliorano l’esperienza di gioco e di simulazione.

