Apple presenta nuove risorse didattiche professionali per insegnanti

Apple ha introdotto nuove risorse didattiche gratuite per aiutare chi insegna e chi studia a far entrare la creatività in classe e celebra docenti e insegnanti con raccolte e offerte speciali nei diversi servizi offerti dall’azienda. Inoltre, ha annunciato un importante ampliamento del suo rivoluzionario programma di sovvenzioni, coinvolgendo 100 nuove scuole e comunità e arrivando a studenti, studentesse e insegnanti nei sei continenti con una formazione STEAM gratuita e finanziata tramite sovvenzioni.

Le Creative Activities sono una raccolta di idee per lezioni veloci, interattive e divertenti che offrono gli strumenti ideali per introdurre la creatività e l’originalità nei programmi didattici. Creative Activities for Early Learners, dai 4 agli 8 anni, e Creative Activities for Students, dagli 8 anni in su, consentono a chi insegna di coinvolgere i propri studenti senza aumentare il loro carico di lavoro. Ogni attività consolida le abilità essenziali e aiuta ragazzi e ragazze a creare rapidamente progetti grazie a modelli e link condivisibili.

Le nuove attività creative includono:

Drawing: Reveal a Constellation

Photo: Create a Sticker Collage

Video: See More in Slo-Mo

Music: Lay Down a Beat

Le nuove attività creative sono ora disponibili nella Apple Education Community, un hub didattico professionale con oltre 1 milione di iscritti dove insegnanti e docenti possono trovare ispirazione, condividere risorse e interagire con colleghe e colleghi. Questa settimana, la Apple Education Community estende le funzioni di collaborazione del Forum ad altri 16 Paesi e aree geografiche, consentendo così la partecipazione e la collaborazione di ancora più insegnati da tutto il mondo.

Inoltre, Apple continua a espandere l’Apple Learning Coach, un programma didattico professionale gratuito che aiuta educatori ed educatrici a offrire coaching a chi insegna su come ottenere il massimo dai prodotti Apple nell’apprendimento. Con nuove lezioni e la possibilità di iscriversi e partecipare in qualsiasi momento, l’Apple Learning Coach è ora disponibile in otto lingue e 17 Paesi e aree geografiche. 2 Ad oggi, oltre 4.000 educatrici ed educatori Apple Learning Coach certificati hanno guidato quasi 100.000 insegnanti e, di conseguenza, influito sul percorso didattico di 2,4 milioni di studenti e studentesse.

