Apple: in arrivo il nuovo iPad mini con supporto per Apple Intelligence

Apple ha presentato il nuovo iPad mini, potenziato dal chip A17 Pro. Rispetto all’A15 Bionic della precedente generazione di iPad mini, il potente chip A17 Pro segna diversi passi avanti. Con una CPU 6-core, dotata di due performance core e quattro efficiency core, il chip A17 Pro migliora le prestazioni della CPU del 30% e anche le prestazioni grafiche grazie alla GPU 5-core, con un salto del 15% rispetto alla generazione precedente.1 Il chip A17 Pro rende possibili esperienze completamente nuove, permettendo, ad esempio, di usare anche app professionali utilizzate in ambito design, in ambito medico, in aviazione e così via. Il chip rende anche l’editing di foto più veloce che mai, migliora il grado di immersività delle app di realtà aumentata e molto altro ancora. Sul nuovo iPad mini, il gaming diventa ancora più realistico grazie al ray tracing accelerato dall’hardware, 4 volte più veloce rispetto a quello basato sul software. Inoltre, introduce il supporto per il Dynamic Caching e il mesh shading con accelerazione hardware.

Il nuovo iPad mini con display Liquid Retina da 8,3" è disponibile nei due nuovi colori blu e viola, oltre che nelle finiture galassia e grigio siderale, il tutto nell’amato design ultraportatile. Il chip A17 Pro segna un enorme passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza persino per le attività più impegnative, grazie alla velocità superiore di CPU e GPU, al Neural Engine due volte più rapido rispetto alla generazione precedente di iPad mini1 e al supporto per Apple Intelligence.

La versatilità e le avanzate capacità del nuovo iPad mini raggiungono un nuovo livello grazie al supporto per Apple Pencil Pro, che rende possibile raggiungere livelli di produttività e creatività ancora maggiori. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo supporta lo Smart HDR 4, per foto ancora più naturali grazie alla maggiore gamma dinamica, e utilizza il machine learning per rilevare e scansionare i documenti direttamente nell’app Fotocamera.





Il nuovo iPad mini offre un giorno intero di autonomia e rende possibili nuove esperienze con iPadOS 18 che introduce altre potenti funzioni che migliorano l’esperienza d’uso, rendendo iPad più versatile e intelligente che mai. Inoltre, iPadOS include framework evoluti come Core ML, che permette a chi sviluppa app di sfruttare facilmente il Neural Engine per offrire funzioni AI in locale.

Pensata per esaltare al massimo le capacità uniche di iPad, l’app Calcolatrice offre un modo completamente nuovo di usare Apple Pencil per risolvere le equazioni, insieme a calcolatrici di base e scientifiche con i nuovi strumenti cronologia e conversione delle unità. Con Note matematiche, l’utente può digitare o scrivere le espressioni matematiche e vederle risolte all’istante nella sua grafia, oppure può creare e usare variabili e aggiungere un’equazione per inserire un grafico. Inoltre, è possibile accedere a Note matematiche dall’app Note e usare tutte le funzioni matematiche in qualsiasi nota.

Nell’app Note, le note scritte a mano diventano ancora più fluide, flessibili e facili da leggere con la nuova funzione Grafia Smart e Apple Pencil. Grafia smart offre all’utente nuove e potenti funzioni per modificare il testo scritto a mano, consentendo di aggiungere facilmente uno spazio, o perfino di incollare delle parole digitate nel testo scritto a mano. Inoltre, scrivendo a mano con Apple Pencil, la grafia viene automaticamente migliorata in tempo reale diventando più fluida, precisa e facile da leggere.

Grazie alle nuove funzioni Registrazione audio e Trascrizione, iPad può rilevare una lezione o una conversazione e sincronizzare le trascrizioni con l’audio, permettendo così di cercare un momento specifico.

iPad introduce, inoltre, nuovi modi per personalizzare la schermata Home: gli utenti possono infatti lasciare libera la creatività e rendere unica la schermata Home, posizionando le icone delle app e i widget in qualsiasi punto. Anche le icone delle app e i widget possono essere personalizzati a piacimento, facendoli anche apparire in un formato più grande, per un’esperienza d’uso davvero su misura. Il Centro di Controllo riprogettato consente agli utenti di accedere ancora più facilmente a tutto ciò che fanno ogni giorno, per un accesso più veloce ai nuovi gruppi e ai controlli più usati. Si possono persino personalizzare i controlli delle app di terze parti.

Con il redesign più importante di sempre, l’app Foto offre nuovi, potenti strumenti che consentono all’utente di trovare al volo tutto ciò che cerca. Inoltre, il layout semplificato e personalizzabile dell’app sfrutta tutto lo spazio dell’ampio display di iPad e permette di sfogliare le immagini per tema, senza bisogno di organizzare gli scatti in album specifici.

Con i nuovi effetti animati del testo, la funzione Tapback ridisegnata e la possibilità di programmare l’invio dei messaggi in un secondo momento, gli utenti possono rimanere in contatto ed esprimersi in nuovi modi via Messaggi.

Il nuovo iPad mini può essere ordinato e sarà disponibile a partire da mercoledì 23 ottobre.

Disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale, il nuovo iPad mini ha un prezzo a partire da €609 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €779 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular.

Il nuovo iPad mini offre uno spazio di archiviazione minimo di 128GB, il doppio rispetto alla generazione precedente, ed è disponibile anche nelle configurazioni da 256GB e 512GB.

Per il settore Education, il nuovo iPad mini è disponibile a partire da €549 (Iva inclusa).

