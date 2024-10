Presentati i primi processori Intel Core Ultra per AI PC desktop

Intel ha presentato la nuova famiglia di processori Intel Core Ultra 200S in grado di portare funzionalità AI alle piattaforme desktop, realizzando i primi AI PC desktop per appassionati. La nuova famiglia comprende cinque processori desktop sbloccati, con capofila il processore Intel Core Ultra 9 285K, dotati di un massimo di 8 Performance core (P-core) di nuova generazione, i più veloci disponibili per PC desktop, e fino a 16 Efficient core (E-core) di nuova generazione che complessivamente restituiscono prestazioni fino al 14% superiori nei carichi di lavoro multi-thread rispetto alla generazione precedente. Si tratta della prima famiglia di processori desktop per appassionati dotati di NPU3 e fornita di una GPU Xe integrata, oltre che supporto multimediale avanzato.

Grazie alle ultime innovazioni nei core e nell’efficienza di esercizio, i processori desktop Intel Core Ultra 200S offrono una drastica riduzione dei consumi energetici, fino al 58% in meno nell’utilizzo quotidiano e un risparmio energetico a livello sistema fino a 165 W5 nelle attività di gaming. La nuova famiglia di processori combina efficienza migliorata con prestazioni migliorate, offrendo anche prestazioni single-threaded6 fino al 6% più veloci e prestazioni multi-threaded2 fino al 14% più veloci rispetto alla generazione precedente.

Con funzionalità AI complete alimentate da CPU, GPU e NPU, gli appassionati dispongono delle prestazioni di cui necessitano per la creazione di contenuti e per il gaming, il tutto con minori consumi. Per la prima volta, i processori della serie Intel Core Ultra 200S portano l'AI PC agli appassionati, con velocità anche del 50% più elevate rispetto ai processori di punta della concorrenza nelle applicazioni per content creator basate su AI. La nuova NPU consente l'offload delle funzioni AI. Ad esempio, è possibile liberare GPU discrete per aumentare i frame rate di gioco, ridurre significativamente l'utilizzo di energia nei carichi di lavoro AI e abilitando casi di utilizzo di accessibilità quali il face e gesture tracking nei videogiochi, riducendo al minimo l'impatto sulle prestazioni.

Con un massimo di 36 TOPS di piattaforma, il nuovo processore Intel Core serie Ultra 200S è il primo processore desktop Intel per AI PC.

Una soluzione completa per gli appassionati: I processori Intel Core serie Ultra 200S offrono prestazioni eccellenti nell'intelligenza artificiale e nella creazione di contenuti e consentono un'esperienza di gioco immersiva, con un aumento delle prestazioni di gioco fino al 28% rispetto ai processori di punta della concorrenza.

Nuovo chipset Intel 800 Series: Il nuovo chipset Intel 800 Series dei processori Intel Core Ultra 200S estende la compatibilità della piattaforma con un massimo di 24 lane PCIe 4.0, fino a 8 porte SATA 3.0 e fino a 10 porte USB 3.2, consentendo agli appassionati di sfruttare le più recenti tecnologie di connettività, storage e altro ancora.

Overclocking migliorato: I processori della serie Intel Core Ultra 200S offrono nuove funzionalità di overclocking con controlli fine-grain, con frequenza turbo massima in step da 16,6 MHz per P-core ed E-core. Un nuovo controller di memoria supporta la nuova e veloce memoria XMP e CUDIMM DDR5 fino a 48 GB per DIMM per un totale di 192 GB, e Intel Extreme Tuning Utility ora include miglioramenti dell'overclocking con un clic.

Connettivià avanzata : I processori Intel Core Ultra 200S sono dotati di 20 corsie CPU PCIe 5.0, 4 corsie CPU PCIe 4.0, supporto per 2 porte Thunderbolt 4 integrate, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Intel Killer Wi-Fi offre prestazioni wireless potenziate e consente un gameplay online coinvolgente e fluido tramite il rilevamento automatico della priorità delle applicazioni, l'analisi e la gestione della larghezza di banda e la selezione e la commutazione intelligenti degli AP.

Sicurezza Multi-Engine: Intel Silicon Security Engine aiuta a preservare la riservatezza dei dati e l'integrità del codice mantenendo al contempo prestazioni elevate per carichi di lavoro AI onerosi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita