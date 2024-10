L’assistente di scrittura IA di DeepL supporta ora anche l’italiano

DeepL ha annunciato oggi l’aggiunta di italiano e portoghese (sia europeo che brasiliano) al suo assistente di scrittura IA, DeepL Write. Quindi ora milioni di aziende e professionisti italofoni e lusofoni possono utilizzare DeepL Write per perfezionare i propri testi dal punto di vista grammaticale e stilistico, così da comunicare sempre in modo chiaro, convincente e in linea con il proprio brand.

Scrivere male costa alle aziende milioni di dollari all’anno. Secondo una ricerca condotta da Forbes, per quasi una persona su due la scarsa dimestichezza con il business writing ha ripercussioni negative su produttività, soddisfazione sul posto di lavoro e livelli di stress. DeepL Write rappresenta perciò la soluzione ideale per aziende e professionisti che devono affrontare sfide simili.

Alimentato dalla stessa tecnologia all’avanguardia di DeepL Traduttore, DeepL Write sfrutta i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per permettere di comunicare con chiarezza, precisione e disinvoltura a prescindere dalle proprie competenze in una data lingua. Rilevando le sfumature linguistiche e il contesto in tempo reale, è in grado di correggere gli errori di grammatica e di fornire suggerimenti per parole e frasi alternative. Oltre a perfezionare i testi, DeepL Write assicura quindi una comunicazione d’impresa più efficace sia tra colleghi sia con i clienti.

DeepL Write è ora disponibile in sei lingue: inglese (americano e britannico), tedesco, spagnolo, francese, italiano e portoghese (brasiliano ed europeo). Inoltre, DeepL offre a chi ha un abbonamento una serie di funzioni di sicurezza avanzate e di livello enterprise, tra cui la crittografia TLS e l’eliminazione dei testi, per garantire la massima sicurezza dei dati.

Le funzioni base di DeepL Write sono disponibili gratuitamente. La versione a pagamento, DeepL Write Pro, include invece funzioni esclusive come l’utilizzo senza limiti dei miglioramenti ai testi e degli stili di scrittura.

