Mondadori Store inaugura una libreria nel nuovo hub di Scalo Milano Outlet & More

Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, ha aperto una libreria a Scalo Milano Outlet & More all'interno del nuovo hub del centro commerciale.

La nuova area - disegnata e progettata dallo studio di architettura Design International - è frutto di un ampliamento dell’outlet in seguito a un progetto di riqualificazione urbana: si struttura su tre livelli dove vengono accolti alcuni tra i più importanti brand del panorama italiano e internazionale. Tra questi un Mondadori Bookstore che arricchisce così l’offerta di Scalo Milano Outlet & More con un luogo dedicato al mondo dei libri e all’intrattenimento.

La nuova libreria va ad ampliare la già estesa rete di Mondadori Store presente sul territorio, in linea con la strategia del network di diffondere la cultura e di promuovere la lettura, creando un punto di incontro interattivo e un vero e proprio presidio culturale in uno spazio commerciale.

Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su 300 metri quadrati e offre una selezione di 15.000 titoli, dai grandi classici ai best sellers, tra narrativa, saggistica e varia. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comic. Ad ampliare l’offerta dello store sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli e gift card.

