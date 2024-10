Apple amplia gli strumenti di Apple Business Connect

Per la prima volta, le attività di tutte le dimensioni in tutto il mondo, incluse quelle senza una sede fisica, potranno gestire l’aspetto e i contenuti visibili ad oltre un miliardo di utenti Apple tramite Apple Business Connect. Tutte le attività verificate ora potranno creare un’immagine del proprio brand, e segnalare la propria presenza, che rimane uguale nelle app che gli utenti usano tutti i giorni, incluse Mappe, Wallet e Mail.

Grazie alle nuove funzioni di Business Connect, le attività potranno registrarsi per mostrare il proprio brand nelle app Mail e Telefono, e personalizzare il logo per Tap to Pay su iPhone.

Con Branded Mail, le attività possono mostrare il nome del loro brand e il logo nelle email alla clientela, in modo da renderle più visibili e facilmente riconoscibili nell’app Mail. Le attività possono registrarsi per Branded Mail a partire da oggi e il loro logo inizierà ad essere visibile alla clientela più avanti nel corso di quest'anno.

Inoltre, le attività adesso possono scegliere di mostrare il proprio logo, e non più l’icona della categoria, quando accettano pagamenti attraverso Tap to Pay su iPhone, così i clienti e le clienti sapranno che stanno effettuando un pagamento ad un’attività autorizzata e verificata.

Il prossimo anno, le attività potranno inoltre registrarsi per ottenere un Business Caller ID, che mostrerà il nome, il logo e il reparto nella schermata della chiamata in entrata quando contattano i clienti, aiutandoli a riconoscere le attività verificate, evitando le chiamate spam o da numeri indesiderati.

Come registrarsi

I titolari di attività commerciali, virtuali, online e di servizi ora potranno utilizzare il proprio Apple Account esistente, o crearne uno, per registrarsi su Business Connect tramite il sito web self-service da qualsiasi telefono, tablet, computer desktop o laptop. Una volta eseguita la registrazione, sarà possibile iniziare a personalizzare gratuitamente il proprio brand. Inoltre, potranno gestire e aumentare la propria presenza tramite agenzie specializzate come DAC Group, Rio SEO, SOCi, Uberall e Yext.

