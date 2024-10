Amazon: Italia scelta per le consegne con i droni

Amazon ha annunciato una delle innovazioni più attese del settore della logistica: l’introduzione di Prime Air, il suo servizio di consegna tramite droni. Secondo quanto dichiarato durante l’evento annuale “Delivery the Future”, tenutosi a Seattle, entro il 2025 l’Italia sarà uno dei primi Paesi, insieme al Regno Unito, a sperimentare questa nuova tecnologia. Questo segna un passo importante per Amazon nel trasformare radicalmente il modo in cui vengono effettuate le consegne a domicilio.

Amazon ha quindi confermato che per le consegne in Italia verrà utilizzato il nuovo drone MK30, un esacottero molto più avanzato rispetto al modello MK27 attualmente in uso per i test negli Stati Uniti. Il drone MK30 è il 70% più silenzioso e due volte più veloce del suo predecessore, rendendo le consegne ancora più rapide e discrete. La sua versatilità, unita alla capacità di operare in ambienti urbani e rurali, permette di coprire ampie aree in tempi ridotti, garantendo così una maggiore efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

I test attualmente in corso nelle cittadine di Lockeford in California e College Station in Texas stanno già dimostrando l’efficacia di questa nuova tecnologia, e l’espansione prevista per il 2025 rappresenta un traguardo importante per l’intera rete di Amazon in Europa.

Un altro aspetto fondamentale del drone MK30 è la sicurezza. Grazie a sofisticati sistemi di intelligenza artificiale e di rilevamento ostacoli, i droni sono progettati per evitare pericoli durante il volo e atterrare in spazi limitati. Inoltre, i droni utilizzano energia elettrica, riducendo notevolmente le emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto su strada, in linea con l’obiettivo di Amazon di diventare carbon neutral entro il 2040.

L’introduzione di Prime Air cambierà radicalmente l'esperienza di acquisto online, offrendo ai clienti italiani la possibilità di ricevere pacchi leggeri in meno di un'ora.

Questo non solo migliorerà il servizio, ma avrà anche un impatto positivo sulle recensioni Amazon e sul feedback dei clienti. I venditori su Amazon, infatti, potranno beneficiare di consegne più veloci, che incrementeranno la soddisfazione dei clienti e, di conseguenza, le recensioni positive sui prodotti.

L’arrivo dei droni in Italia, previsto entro il 2025, segnerà l’inizio di una nuova era per l’e-commerce, in cui velocità, sostenibilità e innovazione saranno i pilastri fondamentali.

