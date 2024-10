Techly ridefinisce la connettività con la Mini Tastiera Wireless

Techly ha presentato la Mini Tastiera Wireless a 78 Tasti con 2 Canali e Stand Integrato.

La tastiera offre una disposizione di 78 tasti, garantendo una digitazione comoda, efficiente e particolarmente silenziosa. Le dimensioni ottimali dei tasti consentono una risposta tattile precisa, migliorando la velocità e l'accuratezza della digitazione. Adatta per l’utilizzo a casa, in ufficio e in viaggio grazie alle sue dimensioni compatte (29x16X1,6cm). Realizzata in ABS di alta qualità, per garantire la pendenza ideale è dotata di piedini.

Supporta la versione Bluethooth 5.0 ed è compatibile con tutti i dispositivi (Android, iOS e Windows).

In virtù della doppia connettività, questa tastiera permette di collegarsi simultaneamente a due dispositivi diversi, garantendo una commutazione senza interruzioni né ritardi, grazie ad un solo pulsante posto direttamente sulla tastiera. È sufficiente cambiare la posizione di quest’ultimo (da Ch1 a Ch2) per passare da un dispositivo all’altro.

I tasti di scelta rapida, consentono un accesso istantaneo alle funzioni comuni e alle applicazioni: come il controllo del volume e la navigazione web.

Il supporto incluso consente di posizionare comodamente il tablet o lo smartphone, offrendo un angolo di visione funzionale. Perfetto per sessioni di lavoro prolungate o per lo streaming di contenuti multimediali, è progettato per massimizzare il comfort e la praticità.

Il design della tastiera ha uno stile evoluto e compatto, rendendola facilmente trasportabile. È l'accessorio ideale per chi è sempre in movimento, consente di lavorare in modo efficiente ovunque ci si trovi grazie alla sua autonomia che conta di 40 ore di utilizzo e fino a 6 mesi di standby con una sola ricarica completa.





