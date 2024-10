Dojo sbarca in Italia con le sue soluzioni di pagamento

Dojo, nome commerciale di Paymentsense Ireland Limited, lancia oggi le sue operazioni in Italia, portando nel mercato la sua tecnologia di pagamento innovativa pensata per supportare le imprese italiane, in particolare quelle che operano nell’Experience Economy.

Pensata per le aziende che affrontano le sfide legate alla scarsa rapidità nei pagamenti e alla complessità della riconciliazione contabile, Dojo offre una soluzione che elimina i ritardi nella ricezione degli incassi, consentendo alle aziende di accedere al denaro in poche ore. A differenza dei fornitori tradizionali, la fintech integra connettività Wi-fi e 4G per transazioni rapide, un’interfaccia intuitiva per la gestione contabile e processi che consentono la liquidazione degli incassi in tempi record.

Dojo ha identificato l'Italia come un mercato in cui il brand potrebbe aggiungere valore, con l'utilizzo delle carte nel paese che è aumentato del +8,6% su base annua fino a 223 miliardi solo nei primi 6 mesi del 20241. Il mercato è composto da PMI di alto valore e ha un interesse tangibile per un'adozione più ampia della digitalizzazione, rendendo la tecnologia di pagamento affidabile e senza interruzioni di Dojo una soluzione ideale per il mercato. Nel Regno Unito, Dojo ha permesso a molte PMI del settore dell'ospitalità e dell’Experience Economy di avere successo e intende portare questo supporto al mercato italiano, in rapida evoluzione.

Il lancio italiano rappresenta una tappa cruciale nell'espansione europea di Dojo, che segue il debutto in Spagna a inizio anno e l’apertura del quartier generale europeo a Dublino, in Irlanda. Questo percorso di crescita si inserisce in un anno di grande successo per la fintech nel Regno Unito e in Irlanda, che ha registrato ricavi record di 367 milioni di euro (£310m) nell'anno finanziario chiusosi il 31 marzo 2024, con una crescita del 28% rispetto all’anno precedente chiuso con 285 milioni di euro (£241m).

