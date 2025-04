Offerte fisso + mobile: per chi ha bisogno di Giga illimitati la spesa si riduce di oltre 150 euro all’anno

Il mercato italiano delle telecomunicazioni può contare sulle cosiddette offerte “fisso + mobile”, sempre più diffuse e che permettono di attivare un abbonamento Internet casa e mobile con lo stesso operatore.

Il nuovo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it si concentra proprio su queste offerte “convergenti” che semplificano la vita e garantiscono anche un risparmio sulla spesa.

I dati confermano un’evidenza che era già emersa dalle rilevazioni del 2024: unire fisso e mobile in un’unica offerta conviene quando si ha la necessità di attivare una SIM con Giga illimitati. In questo caso, infatti, rispetto all’attivazione separata è possibile risparmiare oltre 150 euro in un anno con i pacchetti convergenti proposti da un singolo operatore.

Chi propone offerte fisso + mobile

Le offerte fisso + mobile sono molto diffuse sul mercato e oggi vengono proposte da tutti gli operatori MNO ovvero dagli operatori di telefonia mobile proprietari di un’infrastruttura di rete. Per quanto riguarda gli operatori virtuali, invece, la diffusione delle promozioni convergenti è ancora ridotta, soprattutto per via dei costi da sostenere per entrare nel mercato delle offerte di rete fissa. In questo caso, solo il 20% degli operatori virtuali propone tariffe fisso + mobile.

Fisso e mobile insieme: il risparmio medio è inferiore ai 20 euro all’anno

Il mercato delle telecomunicazioni italiano, in media, permette di attivare una SIM con un canone di 10,21 euro al mese (con 213 GB e minuti e SMS praticamente illimitati). Per quanto riguarda la connessione a Internet a casa, invece, il costo medio mensile per il primo anno di abbonamento è pari a 25,76 euro al mese.

Di conseguenza, attivando una SIM e un nuovo abbonamento Internet casa, la spesa media prevista sarà di circa 35,97 euro al mese, in leggerissimo aumento rispetto ai dati delle rilevazioni dello scorso anno (35,71 euro al mese).

Le offerte fisso + mobile, invece, garantiscono una spesa media di 34,37 euro al mese. Di conseguenza, il risparmio rispetto all’attivazione separata dei due servizi è minimo, risultando pari a 1,6 euro al mese e, quindi, a 19,2 euro all’anno, valore in calo rispetto a quanto rilevato lo scorso anno (23,76 euro all’anno).

In alcuni casi c’è anche possibilità di ridurre la spesa scegliendo l’attivazione separata dei due servizi con due provider diversi. Le offerte convergenti, quindi, non sempre sono la soluzione giusta per poter tagliare i costi per i servizi di telefonia.

SIM con Giga illimitati: con le offerte convergenti il risparmio è enorme

Scegliere un’offerta fisso + mobile diventa davvero conveniente quando si ha la necessità di avere una tariffa mobile con Giga illimitati. In questo caso, infatti, il costo complessivo con attivazione separata dei due servizi (Internet casa e SIM con Giga illimitati) è di 47 euro al mese.

Scegliendo le offerte fisso + mobile con Giga illimitati (che sono il 43% totale delle offerte convergenti) è possibile ridurre la spesa a 34,24 euro al mese e, quindi, risparmiare 12,76 euro al mese ovvero ben 153,08 euro in un anno.

Il dato in questione, per quanto molto positivo per i consumatori, è comunque inferiore al risparmio ottenibile lo scorso anno quando con un’offerta fisso + mobile con Giga illimitati era possibile risparmiare 176,04 euro all’anno rispetto all’attivazione separata.

In ogni caso queste soluzioni rimangono l’opzione di riferimento per chi ha bisogno di tariffe mobile per l’utilizzo senza limiti di internet (sempre nel rispetto delle condizioni di uso lecito fissate dall’operatore).

