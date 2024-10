Apple Intelligence arriva su iPhone, iPad e Mac

Apple ha annunciato che il primo set di funzioni di Apple Intelligence per utenti iPhone, iPad e Mac è ora disponibile con un aggiornamento software gratuito attraverso iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1.

Vediamo nel dettaglio alcune novità introdotte:

Strumenti di scrittura a livello di sistema

Profondamente integrati in iOS, iPadOS e macOS, gli Strumenti di scrittura consentono all’utente di perfezionare i testi che scrive rielaborandoli, correggendoli e riassumendoli praticamente ovunque li scriva, incluse le app Mail, Messaggi, Note, Pages e quelle di terze parti.

Con Riscrivi, Apple Intelligence permette all’utente di scegliere tra varie versioni del testo che ha scritto e perfezionarne il tono, optando tra professionale, conciso o amichevole, in base al destinatario o alla finalità. La funzione Rivedi controlla la grammatica, la scelta delle parole e la struttura della frase, e propone eventuali modifiche con tanto di spiegazione: l’utente deve solo scegliere se ignorarle o accettarle al volo. E può anche selezionare un testo e farselo riassumere sotto forma di paragrafo discorsivo, elenco puntato, tabella o lista.

Siri più naturale e flessibile

Siri diventa più naturale e versatile, oltre che profondamente integrata nell'esperienza del sistema. E ha anche un look tutto nuovo: ora quando è in uso su iPhone, iPad o CarPlay, il bordo del display si illumina di un elegante bagliore colorato. Su Mac, l’utente può spostare l’icona di Siri in qualunque punto della scrivania per accedervi facilmente mentre lavora. Gli utenti possono scrivere a Siri in qualsiasi momento su iPhone, iPad e Mac, e alternare scrittura e comandi vocali per accelerare le attività di tutti i giorni. Grazie a una migliore capacità di comprensione del linguaggio, Siri riesce a capire l’utente anche quando si incespica con le parole, e non perderà il filo passando da una richiesta a quella successiva. E ora, grazie ad una conoscenza approfondita dei prodotti, Siri può rispondere a migliaia di domande su funzioni e impostazioni dei dispositivi Apple. Gli utenti possono imparare a fare tutto, da come registrare lo schermo a come condividere facilmente la password del Wi-Fi.

App Foto più intelligente

Grazie a molte nuove funzioni, l’app Foto diventa ancora più intelligente. La ricerca con linguaggio naturale permette di trovare praticamente qualsiasi qualcosa scrivendo una semplice descrizione, per esempio “Maya che pattina con una maglietta a righe”. E funziona anche nei video: basta descrivere una cosa successa in un momento specifico del video per andare direttamente a quel punto. La funzione di ricerca offre anche suggerimenti intelligenti per il completamento della richiesta così da aiutare l’utente a trovare tutto più velocemente.

Nuove funzioni per la mail

Rimanere al passo con le email non è mai stato così semplice: la nuova sezione Messaggi con priorità in cima alla casella di posta in Mail mostra le email più urgenti, per esempio, un invito a pranzo per il giorno stesso o la carta d’imbarco per un volo imminente. Per ogni email è possibile leggere il relativo riepilogo, senza bisogno di aprire il messaggio, e per i thread più lunghi, basterà toccare Riassumi per vedere i dettagli principali. Inoltre, la funzione Risposta veloce suggerisce come rispondere al volo e identifica le domande nelle email per garantire che non ne venga tralasciata nessuna.

Nelle app Note e Telefono, l’utente può registrare, trascrivere e riassumere parti di audio. Quando si inizia a registrare una chiamata effettuata con l’app Telefono, chi partecipa riceve una notifica automatica e, al termine della chiacchierata, Apple Intelligence genera un riassunto per aiutare a riportare alla mente i punti chiave.

Le nuove funzionalità di Apple Intelligence saranno disponibili a dicembre, mentre altre saranno disponibili nei prossimi mesi.

A dicembre, Apple Intelligence sarà disponibile per la variante locale di inglese in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa, e Regno Unito. Ad aprile, un aggiornamento del software offrirà un supporto linguistico ampliato, e altri arriveranno nel corso dell'anno. Verranno supportate altre lingue fra cui cinese, coreano, francese, giapponese, inglese (India), inglese (Singapore), italiano, portoghese, spagnolo, tedesco, vietnamita.

Apple Intelligence è disponibile su iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad con A17 Pro o M1 e successivi, e Mac con M1 e successivi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita