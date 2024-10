Asus annuncia la data di lancio della serie ROG Phone 9

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ufficialmente la data di lancio della serie ROG Phone 9, che farà il suo debutto globale il 19 novembre 2024. Questa nuova aggiunta alla famiglia ROG Phone promette di portare il mobile gaming a nuovi livelli, grazie a tecnologie all'avanguardia e prestazioni senza precedenti.

La serie ROG Phone 9, che sarà alimentata dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, dotata dell'innovativo processore Oryon e della GPU Adreno potenziata, rivoluzionerà il mondo del mobile gaming con velocità, potenza e fedeltà grafica leader nel settore. Con il suo inconfondibile design pensato per dare ai gamer uno stile unico, la serie ROG Phone 9 è progettata per offrire un'esperienza di gioco immersiva e senza lag, rendendola un must per i giocatori appassionati e gli amanti della tecnologia.

In concomitanza con il lancio, ASUS conferma la sua partecipazione al prossimo Qualcomm Snapdragon Summit 2024. ROG presenterà la serie ROG Phone 9, offrendo dimostrazioni dal vivo e un'esperienza esclusiva hands-on con i dispositivi. I partecipanti potranno scoprire in anteprima le incredibili capacità di gioco e le potenti funzionalità dello smartphone prima della sua uscita ufficiale.

