Nuovo Mac mini di Apple: piÃ¹ potente, piÃ¹ mini e progettato per Apple Intelligence

Apple ha presentato il nuovo Mac mini, con la potenza del chip M4 e del nuovo M4 Pro, riprogettato attorno al chip Apple, per racchiudere prestazioni incredibilmente elevate in un design ancora più compatto: solo 12,7 cm per lato. Il sistema supercompatto è reso possibile dall’incredibile efficienza energetica del chip Apple e dall’innovativa architettura termica, che incanala l’aria e la fa circolare fra i vari livelli del sistema, per poi farla fuoriuscire dalla base.

Mac mini con M4 ha una CPU 10-core, una GPU 10-core e ora parte da 16GB di memoria unificata. L’utente noterà le prestazioni del chip M4 in ogni cosa che fa, dal multitasking con le varie app per la produttività quotidiana, ai progetti creativi, come l'editing video, la produzione musicale, la scrittura o la compilazione di codice.

Con un massimo di 14 core, di cui 10 performance core e quattro efficiency core, il chip M4 Pro offre anche fenomenali prestazioni multi‑thread. Arrivando fino a 20 core, la GPU del chip M4 Pro è fino a due volte più potente rispetto a quella del chip M4, ed entrambi i chip portano per la prima volta su Mac mini il ray tracing con accelerazione hardware. Il Neural Engine nel chip M4 Pro è oltre 3 volte più veloce rispetto a quello di Mac mini con chip M1, così i modelli on‑device di Apple Intelligence lavorano alla velocità della luce. M4 Pro supporta fino a 64GB di memoria unificata e 273 GBps di banda di memoria, il doppio rispetto alla banda di qualsiasi chip di PC AI, per mettere il turbo ai carichi di lavoro AI. M4 Pro supporta, inoltre, la tecnologia Thunderbolt 5, in grado di garantire velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps su Mac mini, e più del doppio rispetto al throughput del Thunderbolt 4.

Il nuovo Mac mini ha un'ampia serie di porte per gestire qualunque situazione. Include porte nella parte anteriore, per un accesso ancora più comodo, fra cui due porte USB-C compatibili con USB 3 e un jack audio con supporto per cuffie ad alta impedenza. Sul retro, Mac mini con M4 include tre porte Thunderbolt 4, mentre Mac mini con M4 Pro ha tre porte Thunderbolt 5. Mac mini ha di serie una porta Gigabit Ethernet, configurabile con fino a 10Gb Ethernet per connessioni di rete più veloci e una porta HDMI che consente di collegare facilmente TV o monitor HDMI senza un adattatore. Il modello Mac mini con chip M4 supporta fino a due monitor 6K e fino a un monitor 5K; quello con M4 Pro supporta fino a tre monitor 6K a 60Hz, per un totale di oltre 60 milioni di pixel.

Il nuovo Mac mini è dotato poi di Apple Intelligence sfrutta la potenza del chip Apple e del Neural Engine per offrire agli utenti nuovi modi di lavorare, comunicare ed esprimersi su Mac. È disponibile in inglese americano con macOS Sequoia 15.1.

Il nuovo Mac mini è il primo Mac a impatto ambientale neutro, segnando un importante passo avanti verso Apple 2030, l'obiettivo ambientale di Apple di diventare carbon neutral in tutta la propria impronta ambientale entro la fine di questo decennio. Mac mini è fatto con oltre il 50% di contenuti riciclati, tra cui alluminio 100% riciclato nel guscio, oro 100% riciclato nelle placcature di tutti i circuiti stampati progettati da Apple e terre rare 100% riciclate in tutti i magneti. L’elettricità usata per la produzione di Mac mini proviene da fonti di energia rinnovabile al 100%. E, per compensare il 100% dell'elettricità che gli utenti usano per alimentare Mac mini, Apple ha investito in progetti globali sulle energie rinnovabili. Per ridurre ulteriormente le emissioni derivanti dalle operazioni di trasporto, Apple sta passando a metodi di spedizione che generano basse emissioni di carbonio, come i trasporti via mare. L’insieme di queste azioni ha contribuito a ridurre l'impatto ambientale di Mac mini di oltre l’80%.

Prezzi e disponibilità

I clienti possono ordinare il nuovo Mac mini con M4 e M4 Pro a partire da oggi, martedì 29 ottobre, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 28 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno venerdì 8 novembre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Mac mini con chip M4 ha un prezzo di partenza di €729 e di €609 per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche sono disponibili su apple.com/it/mac-mini.

Mac mini con chip M4 Pro ha un prezzo di partenza di €1.679 e di €1.559 per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche sono disponibili su apple.com/it/mac-mini.

I nuovi accessori USB-C, tra cui Magic Keyboard (€119), Magic Keyboard con Touch ID (€169), Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (€199), Magic Trackpad (€139), Magic Mouse (€85) e cavo Thunderbolt 5 Pro (€79) sono disponibili su apple.com/it/store.

Apple Intelligence è disponibile come aggiornamento software gratuito sui modelli di Mac con chip M1 e successivi, ed è accessibile nella maggior parte delle regioni a livello mondiale impostando Siri e la lingua del dispositivo su inglese americano. Il primo set di funzioni è disponibile in versione beta con macOS Sequoia 15.1; altre funzioni saranno disponibili nei mesi successivi.





