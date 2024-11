Cybersecurity nelle scuole: arriva il patentino di cittadinanza digitale per gli studenti

Trend Micro ha presentato “Noi cittadini digitali”, la nuova iniziativa di education indirizzata agli studenti delle scuole italiane in collaborazione con Junior Achievement (JA) Italia, parte di Junior Achievement Worldwide, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola.

“Noi cittadini digitali” mira a favorire la diffusione della cultura di un utilizzo sano, sicuro e consapevole di Internet e dei nuovi strumenti digitali e, al contempo, a generare pari opportunità di accesso all’innovazione tecnologica. L’iniziativa coinvolgerà 15 classi delle scuole medie in tutta Italia, per un totale di circa 300 studenti, a partire dal 20 novembre, attraverso workshop sulla cybersecurity curati da volontari esperti in materia di Trend Micro, che si recheranno di persona presso gli istituti. Il programma si concluderà poi a febbraio in occasione del Safer Internet Day 2025, l’importante appuntamento mondiale dedicato alla sicurezza in rete. La giornata sarà l’occasione per presentare i risultati della campagna e lanciare le nuove iniziative di education per il prossimo anno. Al termine dei workshop, i ragazzi riceveranno l’importante patentino di cittadinanza digitale, a testimonianza della loro nuova consapevolezza e impegno in tutte le attività legate al mondo digitale.

La collaborazione con JA Italia è parte del progetto globale di Trend Micro Internet Safety For Kids And Family , che l’azienda promuove per mettere a disposizione dei giovani, delle famiglie e degli insegnanti gli strumenti necessari a garantire un utilizzo informato e corretto della rete, tutelare i minori dai rischi ai quali possono andare incontro durante la navigazione e, al tempo stesso, formarli sui comportamenti da adottare per non arrecare danno ad altri utenti.

