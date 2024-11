NIKON presenta la Z 50II, la nuova fotocamera mirrorless in formato APS-C/DX

Nital ha annunciato la nuova fotocamera mirrorless in formato APS-C/DX Nikon Z50II. Unendo la potente tecnologia ereditata dai modelli di fascia alta a una straordinaria facilità d'uso, questa fotocamera agile e leggera della serie Z è davvero molto versatile ed è pronta per soddisfare le esigenze di ogni content creators, anche quelli meno esperti. Foto, video, vlog, live streaming: la nuova Nikon Z50II è ricca di funzionalità che consentono anche a chi non ha mai usato una fotocamera di scoprire il suo lato più creativo.

Grazie al processore di immagini EXPEED 7 – lo stesso installato sull’ammiraglia Nikon Z9 - e alla tecnologia proprietaria di deep learning di Nikon, la Z50II consente di realizzare foto e registrare video di qualità senza alcuno sforzo. La fotocamera è in grado di riconoscere automaticamente nove diverse tipologie di soggetti e di seguire in modo intelligente anche i movimenti più rapidi e imprevedibili. La Z50II rende inoltre più piacevole la composizione di scatti eccezionali con il mirino elettronico (EVF) più luminoso della sua categoria.1 Progettato per offrire una visione estremamente realistica, esso fornisce una visione decisamente chiara dei dettagli anche quando si scatta in condizioni di luce solare intensa, in ambienti bui o in condizioni di luce mutevoli.

Le funzionalità creative che rendono la Nikon Z50II così eccezionale per i creatori di contenuti includono dei preset Picture Control facili da usare per personalizzare l'aspetto di foto e video nella fotocamera e l'accesso gratuito a Nikon Imaging Cloud dove gli utenti possono scaricare dei profili di imaging esclusivi e dei preset di colore direttamente sulla propria fotocamera.

Un pulsante dedicato porta gli utenti direttamente ai preset Picture Control: gli effetti sono visibili in tempo reale ed è facile scorrere le diverse preimpostazioni durante le riprese.

Per quanto riguarda i video, la Z50II è la prima fotocamera Nikon Z a includere un modo recensione prodotto, ideale per i vlogger che desiderano spostare gradualmente l'attenzione sugli elementi che mostrano in primo piano. Questa è anche la prima fotocamera Z a includere un autoscatto video che consente di ritardare l'inizio della registrazione. Inoltre, ai vlogger e agli streamer video basta un solo cavo per collegare la Z50II direttamente a un dispositivo smart e trasmettere in diretta sulla piattaforma video che preferiscono.

