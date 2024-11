Osservatorio 5G PoliMi: crescita lenta del mercato

Il 2024 poteva essere, con le giuste condizioni, un anno di buona espansione del mercato 5G, sia in Italia che a livello internazionale, ma così non è stato. La spesa in 5G industriale (reti private e dedicate e, in alcuni casi, applicazioni specifiche) delle aziende italiane è stimata per il 2024 in 14,5 milioni di euro, con una crescita del 70% rispetto al 2023, ma modesta in valore assoluto a causa di diverse barriere come la difficoltà a giustificare il ritorno sull’investimento, la concorrenza di altre tecnologie di connettività considerate soddisfacenti e, non da ultimo, un contesto normativo frammentato e in contrasto con le esigenze industriali delle imprese, soprattutto multinazionali.

Per fare un salto di qualità serve rimuovere le barriere sopra indicate ed è necessaria una nuova visione della connettività che non sia solo una risposta tattica a esigenze di business contingenti, ma parte della strategia di digitalizzazione. Pur essendo il motore di ogni innovazione digitale, infatti, la connettività è percepita dalle aziende come una "commodity", a cui si chiedono prestazioni elevate ma a costi contenuti, e nonostante il 64% delle grandi aziende italiane non sia soddisfatto della qualità della propria connettività, questo non è un ambito prioritario su cui investire, al punto che oggi rappresenta solo il 7% del budget ICT complessivo.



Sono alcuni dei risultati della ricerca dell'Osservatorio 5G & Beyond della School of Management del Politecnico di Milano*, presentata oggi durante il convegno “5G oltre la connettività: per una strategia digitale”. Uno degli oltre 50 differenti filoni di ricerca degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano (www.osservatori.net) che affrontano tutti i temi chiave dell'Innovazione Digitale nelle imprese e nella pubblica amministrazione.

L’Osservatorio 5G & Beyond ha mappato 198 annunci pubblicamente accessibili di progetti di reti private e dedicate 5G in Europa, con una crescita del 21% rispetto al 2023. Di questi 35 sono nuovi casi annunciati nel 2024. Proiettando anche la quota di progetti riservati, sulla base delle informazioni raccolte in Italia e da analisti internazionali, l’Osservatorio stima quasi 500 progetti in Europa; in Italia 31 aziende hanno implementato almeno una rete 5G privata o dedicata, il nostro Paese rappresenta circa il 7% dei progetti attivi in Europa, con 7 nuovi progetti nell’ultimo anno.



