PayPay e Alipay+ estendono la loro partnership in Giappone

PayPay, il principale operatore giapponese di pagamenti QR, ha annunciato di aver esteso la sua partnership con Alipay+, la soluzione tecnologica di pagamento mobile transfrontaliero e di digitalizzazione di Ant International, ampliando la rete di merchant in Giappone. Grazie alla collaborazione con i partner locali, tra cui appunto PayPay, Alipay+ collegherà oltre 3 milioni di merchant locali a un ecosistema internazionale dei pagamenti, consentendo alle aziende locali e ai partner di pagamento di offrire esperienze di pagamento e di viaggio sicure e senza intoppi con i loro e-wallet nazionali preferiti ai tanti turisti.

Grazie a questa più ampia partnership, i viaggiatori che ora utilizzano le app dei partner di pagamento Alipay+ potranno scansionare i codici QR di PayPay ed effettuare pagamenti presso un'ampia gamma di negozi in modalità “merchant-presented” (MPM) in tutto il Giappone. I clienti possono inoltre contare su promozioni speciali durante Natale e Capodanno: Alipay+ collaborerà con gli esercenti PayPay per lanciare una campagna promozionale che durerà dal 20 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025.

Agli utenti dei partner di pagamento di Alipay+ verranno offerti sconti dedicati: ad esempio, chi usa Alipay, AlipayHK, GCash, Kakao Pay, Toss Pay, Touch 'n Go eWallet e TrueMoney riceverà uno sconto esclusivo del 10% (fino a un massimo di 1.000 JPY, 50 CNY), mentre Tinaba offrirà un cashback del 10% (fino a un massimo di 20 euro). Gli utenti idonei potranno riscattare l'offerta una sola volta durante il periodo della campagna.

L'attuale rete di applicazioni di pagamento partner di Alipay+ in Giappone comprende 16 e-wallet e applicazioni bancarie, come Alipay (Cina continentale), AlipayHK (Hong Kong SAR Cina), MPay (Macao SAR Cina), Kakao Pay, Naver Pay e Toss della Corea del Sud, OCBC Digital, Changi Pay e EZ-Link di Singapore, Touch'n Go eWallet e MyPB di Public Bank Berhad della Malesia, GCash e HelloMoney delle Filippine, TrueMoney (Tailandia), Hipay (Mongolia) e Tinaba (Italia).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita