Black Friday: cala l’interesse, desiderati soprattutto smartphone e TV

Il Black Friday, tradizionalmente uno degli eventi di punta per il commercio online, continua a rappresentare un momento importante per retailer e consumatori in vista del Natale. Tuttavia, negli ultimi anni la sua popolarità sembra essere in leggera flessione.

Sebbene il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, quest’anno il 29 novembre, resti la data simbolo di sconti e occasioni imperdibili, ormai l’intero mese di novembre si è trasformato in un "mese delle offerte", dove le promozioni e gli sconti sono ormai all’ordine del giorno e talvolta non sono nemmeno all’altezza delle aspettative.

Secondo i dati di Trovaprezzi.it, il principale motore di ricerca per il confronto dei prezzi in Italia, le ricerche online effettuate il giorno del Black Friday hanno registrato una costante diminuzione negli ultimi anni. Dal picco di 1,73 milioni di ricerche nel 2020 si è passati a 940mila nel 2023 (con una flessione di circa il 30% rispetto al 2022), segnalando una crescente consapevolezza da parte dei consumatori, che, pur restando affezionati a questa tradizione, si mostrano ormai più cauti rispetto a un evento che, una volta, rappresentava il culmine dello shopping natalizio.

Il calo di interesse per il Black Friday: i numeri parlano chiaro. Rispetto ai numeri raggiunti nel corso degli anni passati, novembre 2023 ha visto un’importante riduzione nelle ricerche effettuate dagli utenti nel corso dell’intero mese: da oltre 31,5 milioni nel 2020 si è passati a 21,6 milioni nel 2023, con una flessione del 24,7% rispetto al 2022.

Questa tendenza riflette un cambiamento nelle abitudini dei consumatori, sempre più consapevoli delle opportunità di risparmio disponibili nel corso di tutto l’anno grazie al dynamic pricing e alla comparazione di prezzi.

Cosa desiderano gli italiani? Smartphone, TV e… integratori. Il Black Friday si conferma un momento strategico per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, ma anche il numero di ricerche per questa categoria è diminuito drasticamente: dalle quasi 129.000 del 2020, le ricerche per i dispositivi mobili sono scese a circa 53.000 nel 2023, segno che l’aspettativa di trovare il "grande affare" in questo giorno ha subito un netto ridimensionamento. Gli utenti online, infatti, sono sempre più consapevoli che il risparmio sui prodotti tech, smartphone inclusi, è oggi accessibile in diversi periodi dell’anno e non solo nei giorni del Black Friday.

Nonostante il calo di interesse rilevato, lo scorso Black Friday ha visto una netta predominanza di prodotti tech nella top 10 dei più ricercati, con smartphone di marchi come Apple e Samsung che occupano ben nove delle prime dieci posizioni.

Apple iPhone 14 da 128 GB è stato il prodotto più cercato e il giorno del Black Friday ha mostrato un ribasso del prezzo del 6% rispetto al miglior prezzo dell’intero mese di ottobre, equivalente a circa 40 euro di risparmio. Al secondo posto Samsung Galaxy A54 ha registrato un lieve ribasso dell’1%, sempre rispetto al miglior prezzo rilevato nell’intero mese di ottobre 2023, e iPhone 15 da 128 GB, a chiudere il podio, ha segnato un calo di prezzo del 2%.

Il miglior affare lo si è trovato però acquistando il Samsung Galaxy S23 Plus da 256 GB (al settimo posto), che ha avuto una flessione di prezzo del 13% e un risparmio di circa 100 euro.

Non tutti i prodotti in top 10 hanno avuto dei ribassi nel prezzo: il Motorola Moto G84 (all’ottavo posto) e gli Apple AirPods di terza generazione (al nono posto) hanno registrato un aumento dei prezzi minimi durante il giorno del Black Friday 2023, rispettivamente del 9% e dell’8%, confermando che non sempre il Black Friday porta ai prezzi migliori rispetto ad altri periodi dell’anno.

Le ricerche di televisori, in passato al secondo posto nel 2020 e 2021, sono scese progressivamente, passando al terzo posto nel 2022 e al quarto nel 2023, superate da nuove categorie emergenti come integratori e vitamine, a conferma di un crescente interesse per il settore wellness. Nel frattempo, i notebook, che nel 2020 dominavano la classifica, sono scivolati al quinto posto, segnando un notevole cambio nelle priorità di acquisto dei consumatori.



Alcune previsioni per il Black Friday 2024. Trovaprezzi.it ha monitorato gli alert di prezzo attivati dagli utenti nelle settimane precedenti il Black Friday, delineando un quadro chiaro delle tendenze di acquisto più probabili per il 2024. Ecco i dettagli delle categorie che si prevede domineranno nel corso della fatidica giornata.

Cellulari e Smartphone: ancora una volta, gli smartphone rimangono i prodotti più ambiti, con gli utenti che cercano offerte su modelli di fascia media e alta di Apple e Samsung, senza tralasciare i brand emergenti.

ancora una volta, gli smartphone rimangono i prodotti più ambiti, con gli utenti che cercano offerte su modelli di fascia media e alta di Apple e Samsung, senza tralasciare i brand emergenti. Televisori: i televisori riconquistano il secondo posto tra gli interessi degli italiani, con una forte domanda di modelli smart 4K e 8K, schermi OLED e QLED e dimensioni sempre più ampie.

i televisori riconquistano il secondo posto tra gli interessi degli italiani, con una forte domanda di modelli smart 4K e 8K, schermi OLED e QLED e dimensioni sempre più ampie. Integratori e Vitamine: il segmento legato alla salute e al benessere si conferma in forte crescita, con gli integratori e le vitamine che si posizionano al terzo posto. Questa categoria è guidata da un interesse crescente per prodotti legati all’immunità e al benessere generale, con offerte speciali attese su integratori multivitaminici, probiotici e prodotti a base di collagene.

il segmento legato alla salute e al benessere si conferma in forte crescita, con gli integratori e le vitamine che si posizionano al terzo posto. Questa categoria è guidata da un interesse crescente per prodotti legati all’immunità e al benessere generale, con offerte speciali attese su integratori multivitaminici, probiotici e prodotti a base di collagene. Smartwatch e Orologi Sportivi: dopo un anno di minor popolarità, i wearable tornano protagonisti, soprattutto tra chi cerca dispositivi con funzionalità avanzate di monitoraggio della salute e delle attività sportive.

dopo un anno di minor popolarità, i wearable tornano protagonisti, soprattutto tra chi cerca dispositivi con funzionalità avanzate di monitoraggio della salute e delle attività sportive. Profumi: i profumi salgono al quinto posto tra le ricerche, confermando la loro popolarità come regalo perfetto per le festività.

i profumi salgono al quinto posto tra le ricerche, confermando la loro popolarità come regalo perfetto per le festività. Notebook: la discesa dei notebook continua, oggi al sesto posto delle preferenze. Gli utenti sono particolarmente attenti agli sconti sui modelli per lo smart working e il gaming, con un occhio di riguardo per i laptop con processori di ultima generazione e buone prestazioni grafiche, ma gli acquisti sembrano meno urgenti rispetto agli anni scorsi.

la discesa dei notebook continua, oggi al sesto posto delle preferenze. Gli utenti sono particolarmente attenti agli sconti sui modelli per lo smart working e il gaming, con un occhio di riguardo per i laptop con processori di ultima generazione e buone prestazioni grafiche, ma gli acquisti sembrano meno urgenti rispetto agli anni scorsi. Lavatrici e Asciugatrici: chiudono la top 7 i grandi elettrodomestici, come lavatrici e asciugatrici, che confermano un trend di flessione. Tuttavia, per chi cerca sconti su questi prodotti, i modelli con funzioni avanzate di risparmio energetico e connessione smart risultano i più ambiti, in linea anche con l’attenzione alla sostenibilità.

