Disponibile la nuova NVIDIA App

NVIDIA lancia ufficialmente la versione 1.0 di NVIDIA app, rilascia i nuovi Driver GeForce Game Ready, annuncia il nuovo bundle Indiana Jones and the Great Circle GeForce RTX serie 40 e, infine, ci sono in arrivo una nuova serie di giochi potenziati dalle tecnologie RTX.

Prima di dare uno sguardo ai nuovi titoli potenziati dalle tech RTX e al nuovo bundle, NVIDIA annuncia che - dopo il rilascio di diverse beta nel corso dell’anno, è stata rilasciata ufficialmente NVIDIA App.

NVIDIA App è il compagno per tutti gli utenti dotati di GPU NVIDIA nei loro PC Desktop e laptop! Sia che siate appassionati di giochi o content creator, NVIDIA App semplifica il processo di mantenere il proprio PC sempre aggiornato con i più recenti driver GeForce Game Ready e NVIDIA Studio, e permette inoltre di scoprire e installare rapidamente le applicazioni NVIDIA, come GeForce NOW e NVIDIA Broadcast.

Dotata di un centro di controllo unificato per la GPU, NVIDIA App permette di regolare con precisione le impostazioni di gioco, i programmi e i driver da un'unica interfaccia, introducendo al contempo un overlay in-game ridisegnato che consente di accedere comodamente a potenti strumenti di registrazione del gameplay, overlay di monitoraggio delle prestazioni e filtri di miglioramento del gioco, compresi nuovi filtri all’avanguardia basati sull'intelligenza artificiale per gli utenti RTX.

NVIDIA App incorpora molte delle principali funzionalità di GeForce Experience e RTX Experience, include un login opzionale per riscattare bundle e premi, e introduce nuove funzionalità RTX per migliorare l’esperienza creativa e di gaming.

NVIDIA App è progettata per essere veloce e reattiva. Rispetto a GeForce Experience, si installa in metà del tempo e con il 17% di spazio in meno su disco, offre un'interfaccia utente modernizzata e più reattiva del 50% e include numerose funzionalità tramite sottosezioni facilmente navigabili.

Home : in questa sezione, si potrà accedere a ogni elemento di NVIDIA App con pochi clic, caricare e configurare i programmi utilizzati più di recente, visualizzare gli ultimi annunci di NVIDIA e scaricare le altre applicazioni.

: in questa sezione, si potrà accedere a ogni elemento di NVIDIA App con pochi clic, caricare e configurare i programmi utilizzati più di recente, visualizzare gli ultimi annunci di NVIDIA e scaricare le altre applicazioni. NVIDIA Overlay : Riprogettato e migliorato, ora vanta l'acquisizione di video 4K 120 FPS AV1, filtri di gioco RTX potenziati dall'intelligenza artificiale, una nuova Galleria per ordinare e visualizzare i propri video e screenshot, e un overlay di statistiche altamente personalizzabile per visualizzare le statistiche hardware sul desktop e durante il gioco.

: Riprogettato e migliorato, ora vanta l'acquisizione di video 4K 120 FPS AV1, filtri di gioco RTX potenziati dall'intelligenza artificiale, una nuova Galleria per ordinare e visualizzare i propri video e screenshot, e un overlay di statistiche altamente personalizzabile per visualizzare le statistiche hardware sul desktop e durante il gioco. Driver : Riprogettato nella formula visiva con punti elenco per evidenziare le “novità” e le “correzioni”, sarà presente un singolo carosello per accedere agli articoli sui driver relativi a giochi e tecnologie, con la possibilità di tornare ai driver precedenti.

: Riprogettato nella formula visiva con punti elenco per evidenziare le “novità” e le “correzioni”, sarà presente un singolo carosello per accedere agli articoli sui driver relativi a giochi e tecnologie, con la possibilità di tornare ai driver precedenti. Grafica : Le Impostazioni ottimali di gioco e le opzioni del Pannello di controllo NVIDIA sono ora accessibili in un'interfaccia unificata.

: Le Impostazioni ottimali di gioco e le opzioni del Pannello di controllo NVIDIA sono ora accessibili in un'interfaccia unificata. Sistema : Sarà possibile configurare i propri display, l’abilitazione di G-SYNC, il miglioramento dei video locali e in streaming con le nostre funzionalità AI Super Resolution e High Dynamic Range, potenziate dall'intelligenza artificiale, e regolare le prestazioni della GPU per un frame rate più veloce e visualizzare, al contempo, i dettagli del rig.

: Sarà possibile configurare i propri display, l’abilitazione di G-SYNC, il miglioramento dei video locali e in streaming con le nostre funzionalità AI Super Resolution e High Dynamic Range, potenziate dall'intelligenza artificiale, e regolare le prestazioni della GPU per un frame rate più veloce e visualizzare, al contempo, i dettagli del rig. Riscattare : Sarà possibile riscattare i GeForce Rewards per i vostri giochi e le vostre applicazioni preferite, tra cui il nostro GeForce Reward per il gioco THRONE AND LIBERTY appena lanciato.

: Sarà possibile riscattare i GeForce Rewards per i vostri giochi e le vostre applicazioni preferite, tra cui il nostro GeForce Reward per il gioco appena lanciato. Impostazioni: Si potrà cambiare la lingua dell'app, regolare le opzioni dell'app, configurare le notifiche e altro ancora.

Ritornando ai giochi, sono ormai oltre 600 i titoli e le applicazioni che integrano le tecnologie RTX e ogni settimana vengono rilasciati o annunciati nuovi giochi che integrano NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ed effetti ray-tracing avanzati.

Ecco i nuovi titoli di questa settimana, oltre ai dettagli sul bundle e sui nuovi Driver Game Ready:

Indiana Jones and the Great Circle GeForce RTX 40 Series Bundle : Il nostro nuovo Indiana Jones and the Great Circle ™ GeForce RTX 40 Series Bundle è disponibile ora. Fino al 29 dicembre, è possibile ottenere la Digital Premium Edition di Indiana Jones and the Great Circle (un valore di 99,99 dollari) con l'acquisto di una scheda grafica o desktop GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER o 4070, o di un laptop con una GPU GeForce RTX 4090 Laptop, RTX 4080 Laptop, RTX 4070 Laptop. Come bonus aggiuntivo, la Digital Premium Edition consente l'accesso anticipato a Indiana Jones e il Grande Cerchio™ il 6 dicembre, tre giorni prima della data di uscita ufficiale del 9 dicembre.

Fino al 29 dicembre, è possibile ottenere la Digital Premium Edition di (un valore di 99,99 dollari) con l'acquisto di una scheda grafica o desktop GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER o 4070, o di un laptop con una GPU GeForce RTX 4090 Laptop, RTX 4080 Laptop, RTX 4070 Laptop. Come bonus aggiuntivo, la Digital Premium Edition consente l'accesso anticipato a il 6 dicembre, tre giorni prima della data di uscita ufficiale del 9 dicembre. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl : La combinazione unica tra shooter in prima persona, simulazione immersiva e horror torna il 20 novembre nel nuovissimo titolo di GSC Game World della leggendaria serie. Assumete il ruolo di uno stalker solitario ed esplorate un mondo aperto fotorealistico senza soluzione di continuità, in una zona radioattiva di 64 km², con una varietà di ambienti che rivelano l'atmosfera post-apocalittica da diverse angolazioni. I giocatori di GeForce RTX 40 Series possono attivare DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution fin dal primo giorno, accelerando le prestazioni per la migliore esperienza possibile - inoltre è possibile attivare NVIDIA Reflex per rendere l'esperienza più reattiva e divertente. I nostri nuovissimi Driver GeForce Game Ready offrono il supporto al gioco sin dal day one.

La combinazione unica tra shooter in prima persona, simulazione immersiva e horror torna il nel nuovissimo titolo di GSC Game World della leggendaria serie. Assumete il ruolo di uno stalker solitario ed esplorate un mondo aperto fotorealistico senza soluzione di continuità, in una zona radioattiva di 64 km², con una varietà di ambienti che rivelano l'atmosfera post-apocalittica da diverse angolazioni. I giocatori di GeForce RTX 40 Series possono attivare DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution fin dal primo giorno, accelerando le prestazioni per la migliore esperienza possibile - inoltre è possibile attivare NVIDIA Reflex per rendere l'esperienza più reattiva e divertente. I nostri nuovissimi Driver GeForce Game Ready offrono il supporto al gioco sin dal day one. Microsoft Flight Simulator 2024 : Il prossimo capitolo del franchise di Microsoft Flight Simulator è il più ambizioso simulatore di volo per consumer mai realizzato, e uscirà il 19 novembre . Questo nuovissimo simulatore è stato progettato per sfruttare le più recenti tecnologie di simulazione, cloud, machine learning, grafica e gioco per andare oltre il semplice pilotaggio dell'aereo. E con la potenza extra del supporto al day one di NVIDIA DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, DLAA, ombre in ray-tracing e NVIDIA Reflex, Microsoft Flight Simulator 2024 permetterà ai simulatori di perseguire il loro sogno di una carriera nell'aviazione. Assicuratevi di scaricare i nostri nuovi Driver Game Ready con supporto al day one.

Il prossimo capitolo del franchise di Microsoft Flight Simulator è il più ambizioso simulatore di volo per consumer mai realizzato, e uscirà il . Questo nuovissimo simulatore è stato progettato per sfruttare le più recenti tecnologie di simulazione, cloud, machine learning, grafica e gioco per andare oltre il semplice pilotaggio dell'aereo. E con la potenza extra del supporto al day one di NVIDIA DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, DLAA, ombre in ray-tracing e NVIDIA Reflex, permetterà ai simulatori di perseguire il loro sogno di una carriera nell'aviazione. Assicuratevi di scaricare i nostri nuovi Driver Game Ready con supporto al day one. Farming Simulator 25 : Giants Software vi invita a partecipare alla gratificante vita della fattoria, a partire da oggi. Coltivate colture, curate gli animali, praticate la silvicoltura e gestite un impero di imprese commerciali con negozi, produzioni e progetti di costruzione. I giocatori di GeForce RTX possono accelerare le prestazioni utilizzando DLSS Super Resolution o massimizzare la qualità delle immagini con DLAA.

: Giants Software vi invita a partecipare alla gratificante vita della fattoria, a partire da Coltivate colture, curate gli animali, praticate la silvicoltura e gestite un impero di imprese commerciali con negozi, produzioni e progetti di costruzione. I giocatori di GeForce RTX possono accelerare le prestazioni utilizzando DLSS Super Resolution o massimizzare la qualità delle immagini con DLAA. Mortal Rite di Round Toast Studios ha un sistema di combattimento in mischia veloce e basato sull'azione che premia la strategia piuttosto che il button-mashing. Scegliete tra una varietà di personaggi da incarnare, ognuno con la propria storia, il proprio stile di combattimento e le proprie abilità. Si può giocare da soli o in cooperativa multigiocatore fin dall'inizio del gioco, con un gruppo massimo di 5 persone, e duellare con i propri amici nel rifugio per ottenere ulteriori ricompense. La scorsa settimana, Mortal Rite è entrato in Early Access con il supporto day-one per DLSS Super Resolution, che consente ai giocatori di GeForce RTX di accelerare il frame rate. Questo significa che potete giocarci oggi !

di Round Toast Studios ha un sistema di combattimento in mischia veloce e basato sull'azione che premia la strategia piuttosto che il button-mashing. Scegliete tra una varietà di personaggi da incarnare, ognuno con la propria storia, il proprio stile di combattimento e le proprie abilità. Si può giocare da soli o in cooperativa multigiocatore fin dall'inizio del gioco, con un gruppo massimo di 5 persone, e duellare con i propri amici nel rifugio per ottenere ulteriori ricompense. La scorsa settimana, è entrato in Early Access con il supporto day-one per DLSS Super Resolution, che consente ai giocatori di GeForce RTX di accelerare il frame rate. Questo significa che potete giocarci ! Disponibili i nuovi Driver GeForce Game Ready : i nuovissimi Driver GeForce Game Ready offrono il supporto al day one per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024, due nuovi titoli molto attesi che presentano il supporto per DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution e NVIDIA Reflex. Le impostazioni ottimali con un solo clic in GeForce Experience e nella NVIDIA App consentono di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l'hardware di sistema, offrendo un gameplay fluido e ottimizzato. Sono supportati oltre 1300 titoli e dall'ultima release dei driver abbiamo aggiunto il supporto per altri 5 titoli: Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force, Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered e Red Dead Redemption. È possibile scaricarli e installarli ora da GeForce.com e dalla nuovissima NVIDIA app.

