Coerver Players Club, la web app che rivoluziona l’allenamento dei giovani calciatori

Per avere accesso in ogni momento ad esercizi nuovi e professionali, ideali per migliorare le proprie abilità e allenarsi in modo personalizzato, è nata Coerver Players Club, la web app ufficiale di Coerver Coaching che si rivolge a tutti i giovani calciatori (e ai loro allenatori) perché possano acquisire nuove skill e affinare la loro tecnica di gioco grazie ad esercizi ed allenamenti video esclusivi, accessibili in ogni momento tramite mobile, tablet e desktop.

Lanciata a livello nazionale da Coaching Sport Italia, licenziataria in esclusiva per l’Italia di Coerver Coaching, metodologia numero uno al mondo per l'insegnamento della tecnica e tattica calcistica, in questa prima fase la web app Coerver Players Club mette a disposizione dei suoi utenti una libreria di esercizi e allenamenti in continua espansione, suddivisi per categoria tecnica e livello di abilità.

Dai fondamentali come Touch Master e il dominio di palla (Ball Master) alle tecniche di ricezione e trasmissione (Pass Master), fino alle sfide di attacco e difesa uno contro uno (Moves Master), passando dalla velocità (Speed Star) e dalle tecniche di gioco più avanzate come (Master Controller), senza dimenticare gli esercizi per il potenziamento di tutte le altre Skill: scegliendo tra le diverse categorie - che rispecchiano i fondamentali della Piramide Coerver Coaching di sviluppo del giovane calciatore - sarà semplicissimo trovare il percorso ideale per perfezionare il proprio gioco.

Coerver Players Club rappresenta un valido strumento anche per allenatori e genitori, che possono utilizzarla per creare allenamenti personalizzati per i propri ragazzi, monitorare i loro progressi e fornire loro feedback costruttivi. Grazie al rilascio di nuovi aggiornamenti, ogni mese la libreria dei contenuti si arricchirà di nuove video esercitazioni e allenamenti da sperimentare in campo con i propri compagni di squadra o a casa propria.

La possibilità di condividere i progressi su Instagram, inoltre, rende l'app un luogo di confronto e crescita per tutti i giovani calciatori, che possono così prendere ispirazione per migliorare se stessi: registrando un video mentre si svolgono gli esercizi proposti e postandoli su Instagram taggando le pagine ufficiali di Coerver Coaching (italiana e global) si darà vita infatti a una vera e propria challenge alla quale prenderanno parte giovani calciatori di tutto il mondo grazie alla presenza della Metodologia Coerver Coaching, che proprio quest’anno compie 40 anni, in tutti e 5 i continenti.

Il calcio a portata di tutti

Disponibile in italiano e accessibile da qualsiasi dispositivo, desktop, mobile o tablet, Coerver Players Club è semplice da usare e intuitiva. Registrandosi a questo link, ogni utente potrà provare gli allenamenti e i servizi offerti dalla web app gratuitamente per 7 giorni, al termine dei quali potrà decidere se proseguire la sua esperienza abbonandosi al costo indicativo di 3,5€ al mese.

Condizioni di abbonamento particolari sono invece dedicate a chi fa già parte del mondo Coerver Coaching: i giovani calciatori dei Coerver Partner Club o che partecipano alle Coerver Performance Academy e ai Coerver Camp e gli allenatori e tecnici dei Coerver Partner Club e dei Coerver Educational Course (First Skills, Entry Level, Group Play, Defensive Approach e Team Style) possono infatti richiedere maggiori informazioni su prezzi e modalità di iscrizione a loro dedicate scrivendo a info@coachingsportitalia.com.

