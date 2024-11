Apple presenta la funzione Share Item Location

Apple ha presentato Share Item Location, una nuova funzione di iOS che aiuta ogni utente a localizzare e recuperare gli oggetti smarriti condividendo in modo semplice e sicuro la posizione di un AirTag o di un altro accessorio nella rete Dov’è con terze parti, per esempio con le compagnie aeree. Share Item Location è disponibile da oggi nella maggior parte dei Paesi come parte della versione beta pubblica di iOS 18.2, che sarà presto disponibile come aggiornamento software gratuito per iPhone Xs e successivi. L’app Dov’è è stata sviluppata mettendo la privacy e la sicurezza al primo posto. La posizione condivisa sarà disattivata non appena una persona ritrova il proprio oggetto; la condivisione può essere interrotta dall’utente in qualsiasi momento e scadrà automaticamente dopo sette giorni.

Le persone possono generare un link Share Item Location nell’app Dov’è sul loro iPhone, iPad o Mac. Chi riceve il link potrà vedere una pagina web che mostra la posizione dell’oggetto su una mappa interattiva. Il sito web si aggiorna automaticamente quando è disponibile una nuova posizione e mostra l’orario dell’ultimo aggiornamento.

Nei prossimi mesi, più di 15 compagnie aeree con milioni di clienti in tutto il mondo, tra cui Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic e Vueling, inizieranno a acquisire le posizioni degli oggetti nella rete Dov’è come parte della loro procedura di customer service, in modo da individuare i bagagli smarriti o gestiti in maniera non corretta. Nel tempo si aggiungeranno altre compagnie aeree.

Apple ha collaborato direttamente con le compagnie aeree partner per mettere a punto sistemi che consentano di acquisire in modo privato e sicuro la posizione degli oggetti condivisa, sfruttando le centinaia di migliaia di dispositivi Apple che molte compagnie aeree già utilizzano. L’accesso a ciascun link sarà limitato a un numero ristretto di persone, e a chi riceve il link verrà richiesto di autenticarsi per visualizzarlo attraverso il proprio account Apple o l’indirizzo email del partner.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita