eBay: 6 italiani su 10 si dedicano a una collezione, il 33% ne ha avuta una in passato

Italiani, amanti del collezionismo. La ricerca dell’oggetto raro, il piacere di custodire un piccolo tesoro, la soddisfazione di completare una serie rappresentano una vera e propria passione per gli italiani e le italiane: il 60% possiede attualmente una collezione e il 33% ne ha avuta una in passato. ‘Monete e banconote’, ‘film e DVD’, carte collezionabili, ‘fumetti e manga’ le più popolari.

Una passione che conquista in modo trasversale uomini (57%) e donne (43%), con preferenze che variano a seconda dell’età. Tra i più giovani spopolano le collezioni di ultima generazione: iI 58% di chi colleziona trading card e il 52% degli appassionati di action figure ha tra i 18 e i 34 anni. I più adulti prediligono, invece, oggetti dal gusto vintage: è over 45 il 50% dei cultori di francobolli, il 62% di chi colleziona vinili e il 52% di chi predilige film e DVD. Il fascino di fumetti e manga non conosce età e travalica i confini generazionali, appassionando estimatori dai 18 ai 65 anni.

Al collezionismo si dedica molto tempo -e spazio- nel proprio quotidiano: la collezione preferita ha in media 7 anni e conta circa 140 oggetti. La maggior parte dei collezionisti riserva 2 ore settimanali a questa passione e mediamente ciascuno ne possiede più di 2 tipologie diverse. Un valore anche in termini economici: mediamente ciascuna collezione vale sui 3.500 euro.

Il digitale è un canale di riferimento: il 62% dei collezionisti lo utilizza per acquistare nuovi pezzi e il 42% per vendere, con un ricavato medio annuo di 1.165 euro.

Questa è la fotografia che emerge dall'indagine commissionata a Ipsos da eBay, marketplace globale da sempre attento alle passioni della sua community. Per eBay, il collezionismo rappresenta una delle categorie più rilevanti, con una crescita costante negli anni, grazie a un’ampia offerta di prodotti che permette agli appassionati di poter fruire di un'esperienza completa e personalizzata.

Chi sono i collezionisti e le collezioniste italiani

La passione per il collezionismo è trasversale per genere ed età, con una forte presenza tra i giovani: il 76% di chi ha tra i 18 e i 34 anni possiede una collezione.

I collezionisti italiani sono curiosi, nostalgici e meticolosi. La scintilla può nascere da una passione personale (55%), oppure perché ereditata da un parente (13%) o dopo aver aiutato qualcuno ad avviare una collezione (9%).

Le motivazioni? I più giovani (18-24 anni) sono attratti dall'estetica, dalla rarità e dalla storia del singolo pezzo. Per tutti gli altri, dai 25 e ai 65 anni, prevale il piacere di collezionare, la soddisfazione di cercare, trovare e conservare gli oggetti.

Per 7 persone su 10, collezionare è un modo per esprimere la propria personalità, evadere dallo stress e ampliare le proprie conoscenze. È anche un'occasione per socializzare e conoscere altre persone che condividono la stessa passione (59%), oltre che una priorità: per ampliare la collezione, rinunciano ad altri interessi, dalle uscite fuori a cena (48%), ai prodotti di uso quotidiano (47%) alle vacanze (41%).

Le regioni del Sud guidano la classifica per maggior densità di collezionisti, con il 68% dei siciliani e il 67% degli abitanti della Campania che si dedicano ad almeno una collezione.

I pezzi da collezione più amati

Le collezioni più amate dagli italiani vedono ai primi posti monete e banconote (15%), trading card (10%) e fumetti e manga (9%). E la passione per questi oggetti si conferma nel tempo: il 48% delle collezioni di monete e banconote ha più di 10 anni. Anche collezioni più recenti, come carte collezionabili (80%) e fumetti e manga (59%), dimostrano una notevole longevità, con una durata fino a 10 anni. Le carte collezionabili sono quelle a cui si dedica più tempo: il 30% dei collezionisti ci investe oltre 4 ore settimanali

A ogni generazione la sua collezione preferita: tra i giovani (18-34 anni) spopolano le trading card e le action figure. Gli over 45 mostrano un gusto più retrò: francobolli, vinili e film e DVD.

Su eBay.it le collezioni più popolari sono: trading card, action figure, collezionismo cartaceo, modellismo statico e militaria. I pezzi più ricercati sono carte Pokémon, oggetti della Prima guerra mondiale e modellini di treni.

L’online, canale di riferimento

L’online si conferma un canale primario per l'acquisto (62%) e la vendita (42%) di oggetti da collezione. Nel 2023 la spesa media online è stata di 902 euro e il 20% dei collezionisti ha dichiarato un incremento nel 2024.

I collezionisti riconoscono il web come un canale redditizio: il ricavato medio delle vendite online è stato di 1.165 euro nell’ultimo anno. Chi vende online lo fa per finanziare l’acquisto di nuovi pezzi (23%) o per realizzare un profitto dalla rivendita, grazie all’aumento di valore che acquisisce nel tempo (26%).

Internet è la principale fonte di informazione, seguito da fiere e mercatini e negozi specializzati. I marketplace sono molto apprezzati dai collezionisti, eBay risulta essere il più conosciuto (57%).

L’Identikit dei collezionisti

I CURATORI DI TESORI FAMILIARI. Over 35, principalmente collezionano francobolli e monete, spesso ereditati da un parente e destinati ai propri discendenti. La loro passione è sostenuta dalla prospettiva che, nel tempo, il valore del tesoro possa crescere e offrire un ritorno economico. Custodita gelosamente da anni, la collezione viene ammirata nei momenti liberi. L'investimento economico per ampliarla è contenuto, ma dedicano tempo alle stime, considerandola una forma di investimento e un capitale per la famiglia. La vendita non è priorità, ma se avviene, prediligono i mercatini e la ricerca dell'affare, sognando un piccolo profitto extra.

I NOSTALGICI ANALOGICI. Dai 45 anni in su, collezionano soprattutto vinili e film/dvd, avvolti da un'aura di nostalgico romanticismo. Non sono accumulatori seriali e trascorrono fino a tre ore a settimana tra bancarelle, ricerche online di edizioni limitate e il piacere di godersi un film o un disco che ha segnato la loro vita. La passione, spesso ultradecennale, è espressione della loro personalità e una valvola antistress, nutrita da nostalgia e ricerca di evasione. Acquistano online e offline ma, da bravi analogici, prediligono la caccia al tesoro nei mercatini. Non sacrificano altri piaceri per la collezione e non pensano tanto a vendere o far stimare i pezzi, prediligono il valore affettivo.

I CACCIATORI DI CARTE COLLEZIONABILI. Gen Z e Millennial dinamici e social, con lo smartphone in una mano e un raccoglitore nell’altra, ricercano carte per alimentare la loro collezione. Meticolosi, ambiziosi ma anche estroversi, dedicano anche più di quattro ore a settimana alla loro passione per le carte Pokémon, Magic o sportive, nata spesso per aiutare un amico, da una conversazione illuminante o dalla nostalgia dell'infanzia. L’obiettivo? Completare il set, far parte di una community e rivivere la magia di un tempo. Ma con un occhio al portafoglio: la rivalutazione delle carte è un'opportunità di guadagno, un vero e proprio investimento. Per scovare le rarità, si affidano all'online, fanno le dovute stime e vendono per realizzare profitti, finanziare nuovi acquisti o disfarsi di pezzi che hanno perso appeal.

I CULTORI DI MANGA E FUMETTI. I collezionisti di fumetti e manga sono una specie in continua evoluzione, meticolosa e trasversale a tutte le generazioni. Spesso vantano un'istruzione elevata, dimostrando che supereroi e samurai non precludono carriere brillanti. La collezione, nata da una passione personale, esprime la loro personalità e i loro interessi. La sfida? Completarla, trasformandola in un investimento. Alcuni sacrificano uscite con gli amici per nuove rarità, vendono online pezzi superflui e acquistano sia online che offline, prediligendo però la fumetteria di fiducia. Sono animali sociali, digitali e analogici, guidati da una passione che li spinge a spendere, vendere, scambiare e, soprattutto, sognare.

