Apple Arcade presenta nuovi giochi per le festività

In occasione delle festività, Apple lancia nuovi giochi adatti a ogni tipo di gamer, da chi ama le sfide in solitaria a famiglie e amici che vogliono divertirsi giocando insieme. Per chi ha un abbonamento Apple Arcade, sono in arrivo nuovi titoli fra cui Skate City: New York, Talking Tom Blast Park, FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+, Gears & Goo (Apple Vision Pro) e molti altri.

Apple Arcade è un servizio di gaming disponibile su App Store ed è il modo perfetto per condividere divertenti esperienze di gioco con le persone care. L’incredibile catalogo di Apple Arcade conta più di 250 giochi, tutti senza pubblicità e senza acquisti in-app, e l’utente può giocare su iPhone, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. Sarà possibile immedesimarsi nelle proprie star dello sport preferite con recenti successi come NFL Retro Bowl ’25 o l’Edizione Arcade di NBA 2K25; chiudere la mano con il punteggio più alto nel gioco di carte ispirato al poker Balatro+; trasformarsi in un Sasquatch birichino con Sneaky Sasquatch; o esplorare centinaia di altri titoli, vecchi e nuovi, del proprio genere preferito.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita