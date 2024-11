Microsoft Ignite: ecco le principali novità annunciate

in occasione della nuova edizione di Microsoft Ignite 2024, l’evento annuale dedicato alle imprese e ai professionisti del digitale in corso a Chicago con il keynote di Satya Nadella, sono state presentate importanti novità focalizzate sull'intelligenza artificiale, sul cloud (AI) e sulla sicurezza, aree che stanno trasformando radicalmente il modo di lavorare e collaborare.

Accanto alle novità su Microsoft 365 Copilot, sono stati annunciati circa 80 nuovi prodotti e funzionalità, inclusi aggiornamenti significativi in ambito sicurezza con novità legate alla Secure Future Initiative (SFI) .

Annunci chiave di Microsoft Ignite:

Copilot: l’AI companion quotidiano

Microsoft sta investendo in soluzioni che supportano i clienti nel migliorare l’efficacia dei loro agenti, contribuendo a generare valore per il business. Gli aggiornamenti a Copilot Studio semplificano la creazione e la personalizzazione degli agenti, introducendo nuove funzionalità autonome, strumenti per voce e immagini, e un'ampia libreria di agenti.

Nuove funzionalità di M365 Copilot:

studio recente di IDC ha evidenziato che l'adozione dell'AI generativa è in forte crescita, con il 75% delle aziende intervistate che prevede di implementarla nel 2024. Inoltre, IDC ha calcolato che per ogni dollaro investito in AI, le aziende ottengono un ritorno economico di 3,70 dollari. Microsoft 365 Copilot si sta affermando come strumento indispensabile nella quotidianità delle persone a livello globale. Attualmente adottato da quasi il 70% delle aziende Fortune 500, sta registrando un ritmo di diffusione superiore a qualsiasi altra nuova suite Microsoft 365. Questo trend si inserisce in un quadro più ampio: unoha evidenziato che l'adozione dell'AI generativa è in forte crescita, con il 75% delle aziende intervistate che prevede di implementarla nel 2024. Inoltre, IDC ha calcolato che per ogni dollaro investito in AI, le aziende ottengono un ritorno economico di 3,70 dollari.

Tra le novità, le Copilot Actions offrono modelli di prompt avanzati per automatizzare attività ripetitive, come richiedere aggiornamenti di stato, generare report o pianificare e-mail di riepilogo giornaliero. Questa funzionalità è attualmente disponibile in anteprima privata.

Copilot + lo Stack AI:

Azure AI Foundry propone un'esperienza integrata per esplorare, sviluppare e gestire applicazioni AI. Riunisce in un'unica piattaforma modelli fondativi e open-source, strumenti avanzati per l’intelligenza artificiale e soluzioni di sicurezza, offrendo accesso sia tramite SDK che tramite portale dedicato.

Dispositivi Sicuri:

· Microsoft ha ampliato la sua offerta con il Windows 365 Link un dispositivo progettato per connettersi rapidamente e in sicurezza a Windows 365, offrendo un'esperienza di lavoro cloud-first che migliora la sicurezza e la flessibilità. Disponibile dal 2025, è la soluzione ideale per le aziende che cercano dispositivi semplici e sicuri, con tutti i dati protetti nel Microsoft Cloud. Inoltre, i nuovi Copilot+ PC per clienti aziendali sfrutteranno le NPU per offrire AI locale, migliorando funzionalità come la ricerca avanzata e la nuova esperienza di "Recall", che facilita la ricerca di contenuti descrivendoli. Queste funzionalità saranno inizialmente disponibili per la community Windows Insider e poi estese a tutti.

Microsoft Cloud e AI che influenzano l’esperienza del cliente:

BlackRock ha compiuto importanti progressi nella trasformazione digitale grazie all’uso di Azure, Dynamics 365 e Microsoft 365 Copilot. La piattaforma Aladdin ora integra avanzate funzionalità di AI generativa, potenziate dallo stack Copilot di Microsoft.

Nuove offerte di sicurezza:

Zero Day Quest, una competizione globale di ricerca sulla sicurezza con un premio totale di $4 milioni. Questo evento ha l'obiettivo di affrontare le sfide emergenti legate alla sicurezza nell'AI e nel cloud, attirando i migliori esperti in questo ambito a livello mondiale. Microsoft, inoltre, sta potenziando la sicurezza con il Progetto Internal Security Graph, unificando i dati di sicurezza in un data lake completo. Per mitigare e rilevare i rischi legati all’AI è ora disponibile Microsoft Purview Data Security Posture Management per AI. La sicurezza continua a essere una priorità in Microsoft. In linea con la Secure Future Initiative (SFI) , durante Ignite è stata annunciata la, una competizione globale di ricerca sulla sicurezza con un premio totale di $4 milioni. Questo evento ha l'obiettivo di affrontare le sfide emergenti legate alla sicurezza nell'AI e nel cloud, attirando i migliori esperti in questo ambito a livello mondiale. Microsoft, inoltre, sta potenziando la sicurezza con il, unificando i dati di sicurezza in un data lake completo. Per mitigare e rilevare i rischi legati all’AI è ora disponibile

