Panasonic presenta i nuovi proiettori PT-VMZ7ST e PT-VMZ6ST

Panasonic ha annunciato la serie di proiettori LCD a ottica corta VMZ7ST, che rivoluziona il mondo della proiezione sostenibile e flessibile per contesti corporate e museali immersivi. Basati sulla serie di proiettori compatti Panasonic VMZ82, il PT-VMZ7ST (7.000 lm) e il PT-VMZ6ST (6.200 lm) rappresentano i proiettori laser LCD a ottica corta integrata più potenti della gamma Panasonic.

La serie VMZ7ST di Panasonic offre una maggiore flessibilità di installazione, soprattutto dove lo spazio è limitato. È dotata di un’ottica con rapporto di appena 0.797-1,01:1, con zoom ottico 1,2x e funzione di spostamento dell'obiettivo V/H, caratteristiche che consentono al dispositivo di proiettare un'immagine da 100 pollici da circa 1,72 m di distanza.





Nell'ambito delle esperienze museali immersive, questo riduce al minimo la formazione di ombre dovute alla presenza dei visitatori, anche quando assistono alla proiezione da vicino. Un vantaggio che si ritrova anche in ambienti corporate, potendo proiettare presentazioni senza ombre in ogni configurazione di installazione.Se installata in alto o in aree difficili da raggiungere, la serie VMZ7ST è facile da configurare e ciò riduce i tempi di installazione.

La messa a fuoco motorizzata consente di regolare facilmente l’immagine per adattarsi a stanze di varie dimensioni.

La funzione Angle Monitor di Panasonic consente di visualizzare da sul menu OSD l’angolo di inclinazione della proiezione, facilitando la regolazione dello stesso, mentre le funzioni di correzione geometrica consentono di posizionare la serie VMZ7ST ovunque sia necessario, per proiettare su superfici di varie forme e dimensioni.

La serie VMZ7ST è dotata della tecnologia Daylight View Basic e di una funzione avanzata di gestione del colore, che consente di regolare la qualità dell'immagine in base all'illuminazione ambientale e di produrre colori vividi attraverso la regolazione della tonalità e della saturazione. Ciò è particolarmente utile in ambienti aziendali luminosi.

La serie VMZ7ST sarà disponibile a partire dalla primavera del 2025.

