Ora Gemini per Google Workspace supporta l’italiano

Più di 100.000 organizzazioni stanno già dando ai propri dipendenti gli strumenti per aumentare la produttività e migliorare la qualità del loro lavoro con Gemini per Google Workspace. Per aiutare ancora più organizzazioni a lavorare meglio Google sta espandendo il supporto linguistico a sette lingue aggiuntive tra cui l’italiano. Questa espansione rende Gemini per Workspace sempre più accessibile per oltre 1 miliardo di persone, le cui lingue madre sono ora supportate.

A partire da questa settimana, quindi, le seguenti nuove lingue saranno disponibili su Gemini nel riquadro laterale di Google Documenti, Fogli, Drive e Gmail:

Italiano

Tedesco

Giapponese

Coreano

Portoghese

Spagnolo

Francese

Che si tratti di scrivere un copy per i social media all’interno di un Documento, riassumere dettagli da più file su Drive o gestire la propria posta Gmail, ora è possibile farlo in una di queste lingue direttamente dal riquadro laterale. Il supporto delle lingue aggiuntive per Gemini nel riquadro laterale di Presentazioni sarà disponibile nei prossimi mesi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita