BBVA lancia la sua nuova carta di credito in Italia

BBVA ha completato in Italia la sua gamma di soluzioni bancarie, che le permette di offrire un’infrastruttura completa di servizi finanziari ai propri clienti. L’offerta di prodotti è stata completata grazie al lancio della Carta di Credito BBVA, che prevede un limite compreso tra 600 e 6.000 euro. Potrà essere richiesta sia in formato fisico che solo digitale. Questo tipo di carta non prevede un numero né un codice CVV, poiché quest'ultimo è dinamico, per aumentarne la sicurezza. Inoltre, la carta offre altri vantaggi ai clienti, come zero commissioni per il primo anno (estendibile se la carta viene utilizzata regolarmente) e promozioni esclusive di cashback.

La carta sarà operativa immediatamente dopo la richiesta online, senza la necessità di attendere la versione fisica, e potrà essere associata a sistemi di pagamento mobile (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay). La carta fisica, in caso di richiesta, sarà realizzata in PVC 100% riciclato.

BBVA offre inoltre strumenti e servizi per rendere le operazioni più sicure, come l’autenticazione biometrica per l'accesso all'app e la firma delle transazioni, la possibilità di attivare e disattivare le carte in qualsiasi momento e le notifiche in caso di potenziale frode.

